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Hvězda nového Pána prstenů přiznala, že Tolkiena nečetla. Zvolila Harryho Pottera

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  10:54
Anya Taylor-Joy v Cannes (16. května 2024)

Anya Taylor-Joy v Cannes (16. května 2024) | foto: Reuters

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Anya Taylor-Joy na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)
Herečka Anya Taylor-Joy je divákům známá například ze seriálu Dámský gambit.
Anya Taylor-Joy v seriálu Dámský gambit (2020)
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Herečka Anya Taylor-Joy, která v chystaném snímku Pán prstenů: Hon na Gluma ztvární elfku Seren, přiznala, že z díla J. R. R. Tolkiena dosud nepřečetla ani řádku. Hodlá to ale co nejdříve napravit.

U příležitosti premiéry seriálu Lucky na platformě Apple TV s Anyou Taylor-Joy v hlavní roli prozradila reportérovi Variety, že Tolkienovo dílo nezná a uvedla také poměrně úsměvný důvod, proč tomu tak je.

„Jako dítě jsem byla obrovskou fanynkou Harryho Pottera a měla jsem utkvělou představu, že můžete milovat buď Harryho Pottera, nebo Pána prstenů, ale nikoliv obojí najednou. Ani nevím, kde jsem to vzala, nikdo mi to do hlavy nenasadil. Během covidové pandemie jsem ale zhlédla trilogii Pána prstenů a ukázalo se, že člověk může – a měl by – být obdivovatelem obojího,“ svěřila se Anya Taylor-Joy s tím, že si knižní předlohu filmů Petera Jacksona hodlá přečíst co nejdříve.

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Zpráva o jejím obsazení do snímku Pán prstenů: Hon na Gluma se objevila letos v červenci. Herečka ztvární Seren, elfku z rodu Sinardů z Lesního království. Půjde o velmi nebezpečnou agentku krále Thranduila a za zmínku ještě stojí, že jde o postavu vytvořenou čistě pro potřeby filmu. V Tolkienově díle ji nenajdete.

„Bude to zábava, moc se na to těším. Jestli budu mít na náhrobku napsáno ’smrtonosná elfka’, může mě hřát pocit, že jsem na tomto světě odvedla kus dobré práce,“ komentuje herečka, v jejíž tváři se zračí křehkost, vnitřní síla i kus tajemství.

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V minulosti zaujala výkony ve filmech Čarodějnice, Menu, Rozpolcený, Furiosa: Sága Šíleného Maxe nebo v seriálu Dámský gambit. Letos ji také uvidíme ve sci-fi eposu Duna: Část třetí.

Pán prstenů: Hon na Gluma v režii Andyho Serkise, hereckého představitele Gluma, bude dějově zasazený mezi mezi trilogie Hobit a Pán prstenů. Hlavní postavou bude Aragorn, jehož ztvární Jamie Dornan (Anthropoid, Padesát odstínů...). Do role Gandalfa a Froda Pytlíka se vrátí Ian McKellen a Elijah Wood, Andy Serkis se znovu převtělí v Gluma. Dále ve filmu uvidíme Kate Winstlett, Lee Pacea nebo Lea Woodalla.

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