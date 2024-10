Už jsem sama za sebe. S dědečky bych si ale ráda popovídala, říká Antonie Formanová

„Ze ztvárnění Zdeňky jsem si odnesla kuráž jít si za svým a proti proudu. Samozřejmě jsem se o tohle snažila i ve vlastním životě už před tím, než jsem ji poznala, ale obdivuji, že byla opravdu svá a nebála se říct si, co chce. Nevzdávala se sama sebe. Na druhou stranu jsem s ní někdy i trochu bojovala, protože já osobně se spíš snažím být vždycky v první řadě pokorná a dávat přednost ostatním – přinejmenším svým blízkým. V tomhle ona někdy byla tvrdohlavější,“ říká Antonie Formanová o své roli.

Seriál Dcera národa sleduje osud osiřelé pubertální Zdeňky, kterou si vezmou na starost čeští obrozenci. Chtějí z ní vytvořit dokonalý symbol něžnosti české kultury. Vzpurná Zdeňka však chce za každou cenu žít život podle svých představ, a tak, když se bezhlavě zamiluje do polského důstojníka rakouské armády, z davy milované holčičky se přes noc stává zrádkyně národa.

Seriál, který uvádí streamovací platforma Canal+ a od nového roku jej odvysílá i Česká televize, posouvá žánr dobového dramatu novým směrem – mimo jiné po vzoru úspěšných sérií jako Veliká, Bridgertonovi nebo dříve filmu Marie Antoinetta. Z obrozenců si scénář v režii Matěje Chlupáčka a Cristina Groșan často střílí, nezvyklé jsou také dynamické pohyby kamery nebo použití současného jazyku i rytmů.

Co stojí podle Antonie Formanové za tím, že podobné, v zahraničí již zajeté formáty, se v Česku dosud příliš neuchytily? Nebo se zde možná jen podceňuje divák? „Nevím, jestli je to podceňování diváka, nebo spíš strach z vystoupení ze zajetých kolejí, kdy se ty věci pořád dělají dost podobným způsobem. Sám Matěj říkal, že dlouho hledali někoho, kdo by ten seriál vlastně chtěl dělat,“ popisuje.

Měla jsem štěstí

A podle jakého klíče si Antonie Formanová vybírá projekty, do kterých jde? „Musím říct, že v tomto ohledu cítím, že mám velké štěstí. Dukla 61 mi otevřela cestu do světa a strašně si toho vážím. Každý nemá takové štěstí jako já hned na začátku. Že je tak moc vidět a že se k němu práce začne dostávat dost brzy. Kolikrát si musí projít i zkušenostmi, které třeba nejsou zas tak milé,“ říká herečka.

„Ale přiznám, že jsem už taky dělala věci, které mě třeba i bavily, ale upřímně mi nebyly tak blízké. Dělala jsem je hlavně kvůli lidem, se kterými jsem se znala nebo je měla ráda,“ dodává Formanové.

Zodpovědnost vůči jménu, které nese, cítí Antonie Formanová stále, řeší to však s postupujícími zkušenostmi méně a méně. „Už jsem si začala uvědomovat, že jsem opravdu sama za sebe, ačkoliv se třeba pořád píše, že jsem „ta vnučka“. Tím, že jsem na DAMU studovala Katedru alternativního a loutkového divadla, jsem vytvořila spoustu autorských věcí. Spíš mám teď občas velkou touhu konzultovat věci zrovna s dědou, jedním nebo druhým (Miloš Forman a Jiří Stránský, pozn. red.). Ráda bych si s nimi povídala. Odešli ve věku, kdy jsem si ještě neuvědomovala, že jsou věci, na které bych se chtěla doptávat,“ vysvětluje Antonie Formanová.

V rozhovoru se dál dozvíte, jak se k Antonii Formanové dostala role v Dukle 61 nebo jak si užívá život na sociálních sítích. Promluvila také o tom, jak víc oživit a probarvit vnímání národního obrození v našich myslích, proč má kočovnou krev a o čem je její projekt Slon Jumbo.