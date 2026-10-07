Král komiků ve své vrcholné formě; to je ve zkratce komedie Anton Špelec, ostrostřelec. Snad každý si z ní vybaví přinejmenším písničku s jazykovou hříčkou, kterak se hrdina „těšil na tu medaili, daj-li ji mě a nebo nedaj-li“, a s refrénem, že „Anton Špelec ostrostřelec, toho když to popadne, poručí si liguere a to špatně dopadne“. Mimochodem text napsal Jarka Mottl, legenda trampských písniček, a melodii Jára Beneš, skladatel hudby k řadě Burianových filmů.
Liguééére! Anton Špelec, ostrostřelec je teprve začátek návratů Vlasty Buriana
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