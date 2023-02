Chtěl jsem, aby Kang stál mezi dobrem a zlem, říká Jonathan Majors

Prvně jmenovaný nezapře, že kromě prozatímní trilogie s Ant-Manem se věnuje hlavně komediálnímu žánru. Čiší z něj optimismus a zdravé nadšení pro věc.

Každý má právo na chybu

„Pracoval jsem s mnoha komediálními herci a rád vytvářím na place co nejpohodovější a nejpozitivnější prostředí. Mám totiž za to, že díky přátelské atmosféře se všichni uvolní, dostanou ze sebe to nejlepší a zkoušejí věci, do kterých by se třeba za jiných okolností nepustili. Chci prostě, aby se herci cítili tak dobře, aby jim nebylo nepříjemné, když mají vystoupit ze své komfortní zóny. Mohou si dovolit cokoliv, třeba to i pokazit – to je jejich svaté právo a já na ně kvůli tomu neječím. Něco se nepovedlo, O. K., to se stává, jedeme dál,“ říká Peyton Reed.