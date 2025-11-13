Jaké bylo vyrůstat po boku jedné z největších filmových ikon Francie?
Když jsem vyrůstala, měla jsem štěstí, že jsem byla před otcovou slávou hodně chráněná. V podstatě jsem nevěděla, kdo můj otec jako filmová hvězda je, protože byl velmi skromný člověk. Nikdy si práci nebral domů a miloval jednoduché věci. Myslím, že pro dítě je to velmi důležité sdělení.
Není moc příjemné o tom mluvit, protože mě otec vždy učil, abych rodinné záležitosti nechávala v soukromí. Mohu jen říct, že mě vztah se sourozenci trápí.