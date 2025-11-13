Ženy ho povznášely a podtrhly jeho talent. Dcera Alaina Delona vypráví

Anouchka Delonová, dcera filmové legendy, na červeném koberci během Filmového festivalu v Cannes (16. 05. 2025)

Veronika Pitthardová
  10:00
Vyrůstala vedle jedné z největších filmových legend. Přesto strávila dětství mimo kamery, které byly pro jejího otce Alaina Delona denním chlebem. Jeho jediná dcera Anouchka na něj nyní vzpomíná i díky jeho biografii, která letos na podzim vyšla v českém překladu. „Bez žen, které v něj věřily, by podle mě nebyl tím, čím byl,“ říká Delonová v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jaké bylo vyrůstat po boku jedné z největších filmových ikon Francie?
Když jsem vyrůstala, měla jsem štěstí, že jsem byla před otcovou slávou hodně chráněná. V podstatě jsem nevěděla, kdo můj otec jako filmová hvězda je, protože byl velmi skromný člověk. Nikdy si práci nebral domů a miloval jednoduché věci. Myslím, že pro dítě je to velmi důležité sdělení.

Není moc příjemné o tom mluvit, protože mě otec vždy učil, abych rodinné záležitosti nechávala v soukromí. Mohu jen říct, že mě vztah se sourozenci trápí.

