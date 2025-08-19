Se sebevědomím souvisí i umění říkat „ne“. Na škole se to neučí, a přitom je to velmi potřebné. Už to umíte?
Pro mě je to asi celoživotní výzva a proces. Podobně jako to sebevědomí. (usmívá se) V práci s tím zas takový problém nemám. Od začátku, co jsem si stoupla před kameru, jsem si dokázala říct, co pro mě bylo důležité. Zato v osobním životě… Tam to pro mě vždycky bylo obtížnější.
Dost často je to přitom naopak…
Možná je to proto, že si víc věřím jako herečka než jako žena. (směje se)
Vám mužům závidím penis. Fascinuje mě to nejenom biologicky. Baví mě na tom i ta moc, co je s tímto orgánem spojená.