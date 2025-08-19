Přišla jsem si jako ošklivá holka, zrzavá, divná… Peklo. Anna Kameníková vzpomíná

Díky své netuctové tváři i díky odvaze, se kterou mění vizáž, nejen garderobu, ale třeba i účes, vypadá skoro na každé fotce jinak. A většinou jí to velmi sluší. Přesto si herečka Anna Kameníková Linhartová musela pracně budovat sebevědomí, a jak sama tvrdí, ten proces stále trvá. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Milan Eisenhammer
  20:00
Díky své netuctové tváři i díky odvaze, se kterou mění vizáž, vypadá skoro na každé fotce jinak. A většinou jí to velmi sluší. Přesto si herečka Anna Kameníková Linhartová musela pracně budovat sebevědomí. Může za to i šikana, jejímž terčem se stala na základní škole i na gymnáziu. „Nejvíc jsem si užila asi proto, že mám známou mámu a že jsem zrzka. Uklidnilo se to, až když jsem se ocitla mezi umělci, protože ti jsou divní všichni,“ říká s úsměvem dcera Jitky Asterové.

Se sebevědomím souvisí i umění říkat „ne“. Na škole se to neučí, a přitom je to velmi potřebné. Už to umíte?
Pro mě je to asi celoživotní výzva a proces. Podobně jako to sebevědomí. (usmívá se) V práci s tím zas takový problém nemám. Od začátku, co jsem si stoupla před kameru, jsem si dokázala říct, co pro mě bylo důležité. Zato v osobním životě… Tam to pro mě vždycky bylo obtížnější.

Dost často je to přitom naopak…
Možná je to proto, že si víc věřím jako herečka než jako žena. (směje se)

Vám mužům závidím penis. Fascinuje mě to nejenom biologicky. Baví mě na tom i ta moc, co je s tímto orgánem spojená.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Přišla jsem si jako ošklivá holka, zrzavá, divná… Peklo. Anna Kameníková vzpomíná

