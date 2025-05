Je jaká je, zpívával svého času Karel Gott. Na Annu K., vlastním jménem Lucianu Krecarovou, to platí stoprocentně. Vycepována výchovou milující, ale přísné babičky, po níž má křestní jméno, ale také účinkováním v divadle Semafor po boku Jiřího Suchého vždycky podle vlastních slov toužila dělat hudbu přesně podle svých představ. Rozjezd nebyl nejšťastnější, což v dokumentu pobaveně glosuje i sama zpěvačka: „metalový ploužák Já nezapomínám od Ládi Křížka“.

Pak už bylo jenom dobře a ještě lépe. Spolupráce s Tomášem Varteckým, kytaristou klubové rockové kapely Kurtizány z 25. avenue, která postupně přerostla v partnerský vztah a soužití, průlomový hit Nebe v produkci Jana P. Muchowa a vybudovaný status zpěvačky v masovém měřítku populární, nicméně stranící se podbízivých banalit a pečlivě si hlídající textovou i hudební kvalitu písní.

Anna K. je přirozená, což je jedna z jejích hlavních devíz. Jak při natáčení desek, tak i na koncertech. Sama v dokumentu přiznává, že když zahlédne v publiku někoho, kdo se podle jejího názoru necítí úplně v pohodě, okamžitě s ním naváže konverzaci a snaží se o něj alespoň na okamžik „pečovat“.

Anna K. 70 % Režie a scénář: Vít Bělohradský premiéra: 3. května 2025 na ČT1 účinkují: Anna K., Jiří Suchý, Michal Suchánek, Václav Kopta, Sagvan Tofi, Robert Kodym, Tomáš Vartecký, Jan P. Muchow, Honza Vedral a další

Byla by to určitě skvělá máma, ale osud jí dítě nedopřál. I o tom je ve filmu Víta Bělohradského řeč a je to, kromě pohnutého vzpomínání na maminčinu smrt, jeden z okamžiků, kdy si Anna K. sahá hluboko do duše. „Pak mám bejt normální!“ vylétne jí zcela spontánně v jedné chvíli z úst, když vzpomíná na tatínka bohéma, náruživého konzumenta opojných nápojů všeho druhu.

Snímek Anna K. je do značné míry postaven na funkčních kontrastech. Když pánové Michal Suchánek, Václav Kopta a Sagvan Tofi vzpomínají na lyžařský kurs, kde všichni svorně balili spolužačku Krecarovou, je to čirá komedie a závan filmu Sněženky a machři. Smích ale vzápětí tuhne na rtech, když zpěvačka vzpomíná na odchod milovaného člověka a boj se zákeřnou nemocí.

Luciana je ale držák, při sledování dokumentu jí chtě nechtě musíte fandit a držet palce. Z celého srdce jí přejete happy end, ale místo toho dostane další ránu v podobě rozchodu s Tomášem Varteckým. Nehroutí se, nebrečí, tedy alespoň před kamerami ne. Pouze si povzdechne, že v tomto životě z ní nevěsta s největší pravděpodobností už nebude.

Vít Bělohradský byl Anně K. tak blízko, jak to jen šlo. Otevřela se mu – a zároveň i divákům – do značné míry. Zároveň je ale při sledování jasné, že něco si přece jen nechala pro sebe. Kus nevyřčeného, o co se zkrátka nechce dělit s nikým „z venku“, v ní zůstává. Občas to probleskne v jejím hlase, ve zpěvu, v zastřeném pohledu. A je to tak v pořádku, neboť tajemství nejsou od toho, aby se vykládala jako housky na krámě.