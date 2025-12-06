Těžkosti po smrti sestry se s mojí rodinou vlekly dlouho, vypráví herečka Daňhelová

Anna Jiřina Daňhelová | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Helena Cejpová
  20:00
Její videa patří k tomu nejvtipnějšímu, co můžete vidět na českém Instagramu. Víc než úspěšnou influencerkou Anna Jiřina Daňhelová totiž zůstává mimořádnou herečkou i scenáristkou, jejíž videa kromě (ne)obyčejné reklamy dokážou reflektovat spoustu ožehavých témat.

Na svou velkou hereckou příležitost přesto teprve čeká a přeje si, aby byla obsazena pro svůj talent, ne kvůli dosahu na sociálních sítích. I tak tento rok patří k jejím nejúspěšnějším, kromě seriálu TV Nova Bratři a sestry hraje také v novém filmu Milion, cestuje sama po balkánských horách a zaceluje dávné rány.

Máte za sebou plodný rok, hrajete ve dvou celovečerních filmech a také v seriálu Bratři a sestry
Ale žádné hlavní role, jsou to povětšinou takové vedlejší postavičky, takže jsem spíš doplňkem. Bylo to na pár natáčecích dnů, takže hlavní úspěch vidím v něčem jiném. Ale ano, teď na podzim budu mít v kinech dva filmy, to je fajn. Jedním z nich je Zrození alchymistky (premiéru má 27 listopadu, pozn. red.), druhým Milion režiséra a scenáristy Rudolfa Merknera. Nejvíc času mi ovšem zabírá seriál a moje věci na Instagramu.

Nechodím na veřejnosti v maskách svých postav, jsem prostě Jiřina. Ve chvíli, kdy mě někdo osloví, mám potom pocit, jako bych ho podváděla, protože místo nějaké divy vidí jen takovou šmucku...

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

V tomhle věku by se odcházet nemělo. Na Hezuckého vzpomínají Ruppert, Farna i Mirai

Moderátor Patrik Hezucký při rozhovoru pro OnaDnes.cz

České celebrity vyjadřují soustrast rodině moderátora Patrika Hezuckého, který zemřel ve věku 55 let po několikaměsíčních zdravotních komplikacích. Mnoho sil rodině popřála například zpěvačka Ewa...

KVÍZ: Žhavil Béda žhavil drát. Patříte mezi znalce nadčasové série o básnících?

Pavel Kříž a Adriana Romanová alias Štěpán a Jeskyňka ve druhém díle...

V sobotu 6. prosince slaví 85. narozeniny spisovatel a scenárista Ladislav Pecháček, původní profesí lékař. Jeho jméno je spjaté především se šestidílnou sérií o „básnících“, sledujících osudy...

Po letech spolu. Bratři Hrušínští vyprávějí, jak se za normalizace měli vzdát příjmení

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Odkaz jejich slavného otce je provází celý život, přesto se Jan i Rudolf Hrušínští dokázali samostatně zapsat jako významné herecké osobnosti. Po letech se sešli před kamerou, aby natočili...

Zemřel výtvarník Theodor Pištěk, za kostýmy k Amadeovi získal Oscara

Theodor Pištěk

Ve věku 93 let zemřel malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk. Podílel se na Formanově filmu Amadeus, návrhy jeho kostýmů vynesly snímku jednoho z osmi Oscarů. Tvořil fotorealistické kresby a...

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.