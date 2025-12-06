Na svou velkou hereckou příležitost přesto teprve čeká a přeje si, aby byla obsazena pro svůj talent, ne kvůli dosahu na sociálních sítích. I tak tento rok patří k jejím nejúspěšnějším, kromě seriálu TV Nova Bratři a sestry hraje také v novém filmu Milion, cestuje sama po balkánských horách a zaceluje dávné rány.
Máte za sebou plodný rok, hrajete ve dvou celovečerních filmech a také v seriálu Bratři a sestry…
Ale žádné hlavní role, jsou to povětšinou takové vedlejší postavičky, takže jsem spíš doplňkem. Bylo to na pár natáčecích dnů, takže hlavní úspěch vidím v něčem jiném. Ale ano, teď na podzim budu mít v kinech dva filmy, to je fajn. Jedním z nich je Zrození alchymistky (premiéru má 27 listopadu, pozn. red.), druhým Milion režiséra a scenáristy Rudolfa Merknera. Nejvíc času mi ovšem zabírá seriál a moje věci na Instagramu.
Nechodím na veřejnosti v maskách svých postav, jsem prostě Jiřina. Ve chvíli, kdy mě někdo osloví, mám potom pocit, jako bych ho podváděla, protože místo nějaké divy vidí jen takovou šmucku...