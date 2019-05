ANKETA: Od Čety až k Ponorce. Vyberte nejlepší válečný film

Schindlerův seznam (1993)

Oscarový film Stevena Spielberga líčí skutečný příběh německého podnikatele Oskara Schindlera, který ve své továrně za druhé světové války vytvářel pracovní místa pro Židy, čímž je chránil před deportací. Drama vyšlo z knihy Thomase Keneallyho.

Život je krásný (1997)

Roberto Benigni natočil romanci italského číšníka a půvabné učitelky, do jejichž manželství zasáhne válka. Muž je kvůli svému židovskému původu odvlečen i se synem do koncentračního tábora. Před malým chlapcem předstírá, že je to jen hra.

Zachraňte vojína Ryana (1998)

Znovu Steven Spielberg, tentokrát s památnou scénou masakru při vylodění spojeneckých vojsk v Normandii 6. června 1944. Při invazi jsou zabiti dva bratři, třetí padl už dříve, kvůli jejich zoufalé matce se hledá čtvrtý, poslední z jejích synů.

Četa (1986)

V roce 1967 vstupuje do vietnamské války nováček americké armády, kterého si zahrál Charlie Sheen. A brzy pochopí, že mužstvo vede kromě bitev v džungli i své vnitřní boje s vlastními veliteli. Snímek natočil režisér Oliver Stone.

Pianista (2002)

Roman Polanski dokládá hrůzy holocaustu na osudy židovského hudebníka, který jen díky štěstí a pomoci druhých přežívá v ruinách Varšavy. Snímek, který je založen na skutečnosti, se zrodil podle pamětí polského pianisty Wladyslawa Szpilmana.

Stezky slávy (1957)

Ve Francii za první světové války padne rozkaz k nesmyslnému útoku. Když hrdina v podání Kirka Douglase se svou jednotkou ustoupí, generál odsoudí vojáky k smrti za zbabělost a jejich velitele pošle na frontu do první linie. Režíroval Stanley Kubrick.

Ponorka (1981)

Osudy sotva dospělých mladíků, kteří se nechali zlákat nacistickou propagandou k podmořskému dobrodružství, popisuje Wolfgang Petersen. Brzy však poznali, že se chlouba techniky může rychle změnit v rakev. Z posádek německých ponorek přežila válku pouhá čtvrtina.

Olověná vesta (1987)

Ještě jednou Vietnam a ještě jednou Kubrick. Z výcvikového střediska námořní pěchoty si branci odnášejí první fyzické i psychické rány kvůli sadistickému instruktorovi, další nálož hrůzy je čeká na asijské půdě, kde i humanisté mění názor.

Hrob světlušek (1988)

Unikátní, animovaný válečný příběh pozoruje dva sourozence, kteří se snaží přežít. Matka zemřela po náletu, otec ve službách japonského námořnictva je nezvěstný, s tetou nevycházejí, takže se chlapec a jeho malá sestra musejí protloukat sami.

Apokalypsa (1979)

Martin Sheen, Marlon Brando a režisér Francis Ford Coppola našli zcela odlišný pohled na válku, která může v člověku probudit takové šílenství, že si uprostřed džungle buduje vlastní říši. Pouť řekou do divočiny inspirovalo Conradovo Srdce temnoty.

