V dětství by má generace dnešním animovaným filmům nerozuměla, říká režisér

Baví dnešní malé děti animované věci, tak jako se na ně s nadšením kdysi dívali jejich rodiče?

My máme doma tři kluky ve věku 6, 13 a 15 let, ti se dívají na všechno možné a tím největším konzumentem je ten nejmladší. Bohužel mnohé děti už dnes moc nesledují české seriály ani večerníčkovou klasiku, nebaví je to. Převálcovala je hromada cizích seriálů, jejichž nabídka je obrovská, nutno však říct, že často velmi kvalitní.

Moderní technika animaci neurychluje, ale obor zcela změnila. Proti časům Jiřího Trnky se současné filmy připravují delší dobu. Jan Bubeníček režisér