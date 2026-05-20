Michael York či Jeremy Irons dabují české Tajemství Křišťálové planety

Mirka Spáčilová
  11:26
Český animovaný film od tvůrců Lichožroutů nazvaný Tajemství Křišťálové planety, který po premiéře v soutěži Zlín Film Festivalu vstoupí do kin 13. srpna, získal pro anglickou verzi slavné herce Jeremyho Ironse, Vanessu Redgrave a Michaela Yorka.

Tajemství Křišťálové planety vypráví příběh jedenáctileté dívky, která na nedávno osídlené planetě objeví netušený podzemní svět. Když tam s kamarádem Andym najdou mládě neznámého tvora, chrání je před chamtivým guvernérem, jemuž půjčí hlas právě Irons, v češtině Jiří Lábus.

Film vznikl jako česko-chorvatsko-slovenská koprodukce, za níž stojí tuzemské studio Alkay Animation Prague, spojené s výrobou snímků Lichožrouti a Čtyřlístek.

Příběh vycházející z námětu Dušana Vukotiče, nositele Oscara za krátký animovaný film Surogat, natočil chorvatský režisér Arsen Anton Ostojič. Jeho tři předchozí hrané práce byly filmy vyslány za Oscarem.

Z filmu Tajemství Křišťálové planety
Na vývoji scénáře se podílel tým čtyř autorů, autorka knih pro děti a mládež Eva Papoušková napsala i českou adaptaci dialogů. Supervizorem animace je Jakub Pístecký, Čech, který v Hollywoodu pracoval například na filmech Avengers: Endgame, Thor: Ragnarok, Iron Man nebo Rango a má zkušenosti ze studia George Lucase.

Tajemství Křišťálové planety zavede děti do nebezpečného jeskynního labyrintu, kde odhalí, že bezohledné zacházení s odpadem ohrožuje celý skrytý ekosystém planety.

Role zvaná Matriarcha a Patriarcha, které anglicky namluví Vanessa Redgrave a Michael York, v češtině ztvární Eliška Balzerová a Miroslav Táborský. Ukázku najdete na videu.

Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář

David Koller a Petr Janda se potkali před posledním rozloučením s hudebníkem a...

Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...

Vítězkou letošní Eurovize je bulharská zpěvačka Dara. Daniel Žižka skončil šestnáctý

Bulharská zpěvačka Dara vyhrála s písní Bangaranga 70. ročník Eurovision Song...

Nejvíce hlasů na 70. ročníku Eurovision Song Contest získalo Bulharsko. Zpěvačka Dara zaujala mezinárodní porotce i hlasující diváky skladbou Bangaranga. Český zpěvák Daniel Žižka obsadil šestnácté...

Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize, uspěl s emotivní baladou Crossroads

Daniel Žižka se s písní "CROSSROADS" probojoval do druhého semifinále soutěže...

Zpěvák Daniel Žižka uspěl ve Vídni v druhém semifinálovém večeru 70. ročníku hudební soutěže Eurovision Song Contest se skladbu Crossroads. Zazpívá tak na finálovém večeru, který se bude konat v...

Týden jsem to odkládal. Proč před smrtí Oskar Petr volal, se Kodym už nedozví

Robert Kodym během posledního rozloučení s Oskarem Petrem (12. května 2026)

Na poslední rozloučení s hudebníkem a skladatelem Oskarem Petrem dorazila do strašnického krematoria řada kolegů z hudebního prostředí. Všichni na Petra s obdivem zavzpomínali - Petr Janda, David...

RECENZE: Nedělejte Zagorku, je tady. Margita slavil s hologramem i hosty

Premium
koncert k 70. narozeninám Štefana Margity v O2 areně, 15.5.2026 - Margita a...

Koncert k sedmdesátinám Štefana Margity v O2 areně nabídl bohatou přehlídku hostů, především z řad žen. Zpěváka, který se stále nachází ve výborné hlasové kondici, doplnily skvělými výkony například...

Sklář a designér Rony Plesl vystavil benátská zrcadla i sbírku současného umění

Pod názvem To podstatné se děje mimochodem vystavil sklářský sochař a designér...

Sklář a designér Rony Plesl vystavil v pražské Galerii Magnus Art asi polovinu uměleckých děl ze své sbírky pod názvem To podstatné se děje mimochodem. Expozici, jež zahrnuje především díla předních...

20. května 2026  11:02

Se slabostí se vyrovnává sama. Zpěvačka, herečka a módní ikona Cher slaví osmdesátiny

Zpěvačka a herečka Cher na londýnské premiéře filmu Mamma Mia: Here We Go Again

Americká zpěvačka, oscarová herečka, režisérka, skladatelka a producentka Cher patří k popkulturním stálicím už bezmála šest desetiletí. Navzdory faktu, že slaví 80. narozeniny, stále vyzařuje svěží...

20. května 2026  10:40

Celé Národní divadlo povstalo. Iva Janžurová 85. narozeniny slavila na jevišti

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Herecká legenda Iva Janžurová nezastavuje ani ve svých čerstvých 85 letech. V úterý večer, v den svého životního jubilea, se postavila na prkna Národního divadla (ND) v úspěšném zpracování Erbenovy...

20. května 2026

Při natáčení Nebe je rudý jsem absolvovala psychedelické zkušenosti, vzpomíná Monika Načeva

Zpěvačka Monika Načeva

Po třiceti letech od původního vydání se na trhu znovu objevilo album Nebe je rudý zpěvačky Moniky Načevy. Vinylová reedice připomíná jedno z nejzásadnějších tuzemských alb 90. let, na němž se Načeva...

19. května 2026

Nikdy si nestěžuje, oceňuje Sabina Remundová maminku Ivu Janžurovou

Premium
Sabina Remundová a Iva Janžurová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)

Herečka Sabina Remundová prožívá nabitý rok. Září v seriálu Buldok z Poděbrad, baví diváky v několika divadelních představeních a intenzivně se připravuje na premiéru inscenace Blbka z pera Patrika...

19. května 2026

Nahá žena uvnitř zvonu i nádrž s močí. Díla Holzingerové šokují na Bienále

Performance rakouské umělkyně Florentiny Holzingerová na Bienále v Benátkách....

Netradiční, až kontroverzní, podívanou na letošním 61. ročníku Benátského Bienále nabízí rakouský pavilon, jenž reprezentuje umělkyně Florentina Holzingerová s výstavou „Seaworld Venice“. Ústředním...

19. května 2026  11:15

Představitelka Ginny Weasleyové opustila řady seriálu Harry Potter

Gracie Cochranová v roli Ginny Weasleyové

V nedávno ohlášené druhé řadě seriálu Harry Potter v roli Ginny Weasleyové již neuvidíme Gracie Cochraneovou. Z dosud blíže nespecifikovaných důvodů se dětská herečka rozhodla v natáčení dalších...

19. května 2026  10:30

KOMENTÁŘ: Donald Trump jako abstinent James Bond? Teď už je možné cokoli

Premium
Donald Trump jako James Bond

Vybírá se příští agent 007 a do konkurzu už se přihlásil i Donald Trump. Samozřejmě jen v nadsázce, Bílý dům totiž zveřejnil na sociálních sítích prezidentovu siluetu se zbraní v duchu filmových...

19. května 2026

KVÍZ: Herečka jako řemen. Znáte dobře role oslavenkyně Ivy Janžurové?

Iva Janžurová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)

Komediální živel, ovšem zcela přesvědčivá i v charakterních, vážnějších rolích. Taková je Iva Janžurová, herečka nezaměnitelného hlasového projevu, jedinečné dikce a schopnosti proměnit se v...

vydáno 19. května 2026

Návraty i premiéry. Jubilejní ročník Prague Sounds nabídne Lenku Dusilovou či Anoushku Shankar

Anoushka Shankar

Nadžánrový festival Prague Sounds, který začínal v roce 1996 pod názvem Struny podzimu, slaví 30. výročí. Na letošním ročníku, který se bude konat ve dnech 2. až 22. listopadu, vystoupí mimo jiné...

18. května 2026  16:45

Fanoušci Stranger Things odpočítávají hodiny do premiéry seriálu Boroughs

Záběr z chystaného seriálu The Boroughs. Zleva Alfre Woodard, Alfred Molina,...

Tvůrci dnes již kultovního nadpřirozeného seriálu Stranger Things, bratři Dufferovi nezahálejí. Už tento týden ve čtvrtek 21. května se zveřejnění dočká jejich nový seriál. Jak se dá očekávat, opět...

18. května 2026  16:29

Našel se Deník cesty do pravěku. Na vznik knihy přispívají fanoušci filmu

Premium
Z knihy Deník cesty do pravěku

Potřebují milion korun, více než čtvrtinu částky jim fanoušci poslali už za několik dní. Knižní Deník cesty do pravěku, jenž oživuje slavné filmové dobrodružství a za nímž stojí i Muzeum Karla...

18. května 2026

