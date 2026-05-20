Michael York či Jeremy Irons dabují české Tajemství Křišťálové planety

Tajemství Křišťálové planety vypráví příběh jedenáctileté dívky, která na nedávno osídlené planetě objeví netušený podzemní svět. Když tam s kamarádem Andym najdou mládě neznámého tvora, chrání je před chamtivým guvernérem, jemuž půjčí hlas právě Irons, v češtině Jiří Lábus.
Film vznikl jako česko-chorvatsko-slovenská koprodukce, za níž stojí tuzemské studio Alkay Animation Prague, spojené s výrobou snímků Lichožrouti a Čtyřlístek.
Příběh vycházející z námětu Dušana Vukotiče, nositele Oscara za krátký animovaný film Surogat, natočil chorvatský režisér Arsen Anton Ostojič. Jeho tři předchozí hrané práce byly filmy vyslány za Oscarem.
Na vývoji scénáře se podílel tým čtyř autorů, autorka knih pro děti a mládež Eva Papoušková napsala i českou adaptaci dialogů. Supervizorem animace je Jakub Pístecký, Čech, který v Hollywoodu pracoval například na filmech Avengers: Endgame, Thor: Ragnarok, Iron Man nebo Rango a má zkušenosti ze studia George Lucase.
Tajemství Křišťálové planety zavede děti do nebezpečného jeskynního labyrintu, kde odhalí, že bezohledné zacházení s odpadem ohrožuje celý skrytý ekosystém planety.
Role zvaná Matriarcha a Patriarcha, které anglicky namluví Vanessa Redgrave a Michael York, v češtině ztvární Eliška Balzerová a Miroslav Táborský.