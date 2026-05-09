Anifilm ocenil dojemný španělský stop-motion film i dokument na téma menšin

Autor:
  21:30
V Kulturním a společenském centru Lidové sady v Liberci proběhlo v neděli slavnostní předávání cen mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Cenu pro nejlepší celovečerní film pro děti a mladé publikum získal snímek Olívie a neviditelné zemětřesení. V kategorii pro dospělé zvítězil kanadský dokument Nekonečná Cookie. Ocenění získaly i hry a videoklipy.
Anifilm 2026: Nejlepší celovečerní film pro děti a mladé publikum - Olívie a neviditelné zemětřesení | foto: Anifilm

Vítězný snímek Olívie a neviditelné zemětřesení od španělské režisérky Irene Iborra Rizo porota ocenila pro jeho „empatický dětský pohled na komplikované společenské problémy a citlivý přístup k psychickému zdraví, rodinným vztahům a síle přátelství.“

Film vypráví příběh dvanáctileté Olívie, jejího brášky Tima a maminky Ingrid, kteří čelí složité životní situaci. Když se rodina musí vystěhovat z bytu, přesvědčí Olivie Tima, že jsou všichni součástí natáčení nového filmu jejich maminky a jejich noví přátelé a sousedi jsou jen další herci. Jejich příběh klade důraz na naději v lepší zítřky a na oporu v sounáležitosti, kterou může nouze v lidech probudit.

V kategorii celovečerních filmů pro dospělé porotci a porotkyně vybrali a ocenili unikátní animovaný dokument Nekonečná Cookie (Endless Cookie) kanadské režijní dvojice Seth a Peter Scriver, kteří jsou nevlastní bratři a formou vzpomínek vyprávějí svůj příběh. Jeden z nich je běloch a druhý přes matku zase patří k původnímu severoamerickému obyvatelstvu. Postupně se skrze koláž jejich historek otevírají témata jako identita a etnicita, odpor domorodých obyvatel vůči kolonizaci, sociální vyloučení nebo bizarní rodinné vztahy. Film je mimořádný i svým všudypřítomným humorem, sebeironií a „vyšinutým“ výtvarným zpracováním.

„Nekonečná Cookie je filmem, který se velmi odvážně věnuje tématu menšin. Upřímně, s ironií a s originálním vizuálním stylem nám předkládá rodinné album plné každému známých, výstředních a sympatických postav, které odráží toxické vztahy v kanadské společnosti,“ zdůvodnila své rozhodnutí porota.

V kategorii krátkých filmů zvítězil loutkový snímek Březnová zima (Lumi saab meid / Winter in March), za nímž stojí arménská režisérka Natalia Mirzoyan. Film byl natočen v koprodukci čtyř zemí: Estonska, Arménie, Belgie a Francie a sleduje útěk mladého páru z Ruska po invazi do Ukrajiny.

Ze 35 studentských filmů porota vybrala film Plout (Floating) z německé Filmové univerzity Konrada Wolfa v Babelsbergu, který natočila srbská režisérka Jelena Milunović. Vypráví o vztahu dcery a otce, u nějž se prohlubuje duševní porucha a ztrácí kontakt s realitou.

V kategorii nenarativní a abstraktní animace uspěla a získala hlavní cenu v USA žijící indická režisérka Sakshi Jain za snímek Tolik rozličných věcí (So Many Different Things), která v něm oživila drobné černobílé nesouvisející kresby. Cena za nejlepší videoklip odjíždí do Japonska, získal ji režisér Hoji Tsuchiya za video k písni Prime hudebníka Tomoaki Baby. V této kategorii uspěl i režisérský tandem Julie Černá a Lene Lekše, který získal od poroty zvláštní uznání za videoklip k písničce Pařezy české hudebnice Johuš Matuš.

V kategorii VR filmů uspěla litevská dvojice Kristina Buožytė, Vitalijus Žukas za VR film Stvoření světů (Creation of the Worlds) inspirovaný vizionářskými malbami a hudbou litevského génia Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise.

V soutěži videoher v kategorii nejlepší videohra pro děti zvítězila hra Michaela Freie Time Flies ze švýcarského studia Playables a cenu za nejlepší výtvarný počin v počítačové hře si odnáší hra Carimara Bastiena Mahauta ze studia Bastinus Rex. Nejlepší studentskou počítačovou hrou se stala SPRKLS.exe od tvůrčího týmu Stanislav Khaidarov, Egor Tomilov, Alexey Klishin, Sofia Maslennikova.

V průběhu festivalu o jedné ceně rozhodla svým hlasováním i veřejnost. Diváky a divačkami udělovanou Cenu Libereckého kraje získal film Psí ucho (Dog Ear) maďarského režiséra Pétera Vácze.

Ceny Anifilm 2026

Nejlepší celovečerní film pro děti a mladé publikum - Olívie a neviditelné zemětřesení (Španělsko, Francie, Belgie, Švýcarsko, Chile; režie: Irene Iborra Rizo)

Nejlepší celovečerní film pro dospělé - Nekonečná cookie (Kanada, režie: Seth Scriver, Peter Scriver)

Nejlepší krátký film - Březnová zima (Estonsko, Arménie, Belgie, Francie, režie: Natalia Mirzoyan)

Nejlepší studentský film - Plout (Srbsko, Chorvatsko, Německo, režie: Jelena Milunović)

Nejlepší abstraktní a nenarativní animace - Tolik rozličných věcí (USA, režie: Sakshi Jain)

Nejlepší videoklip - Tomoaki Baba: Prime (Japonsko, režie: Hoji Tsuchiya)

Nejlepší VR film - Stvoření světů (Litva, Kristina Buožytė, Vitalijus Žukas)

Nejlepší výtvarný počin v počítačové hře - Carimara (Bastien Mahaut, Bastinus Rex)

Nejlepší hra pro děti - Time Flies (Michael Frei)

Nejlepší studentská počítačová hra - SPRKLS.exe (Alexey Klishin, Sofia Maslennikova, Egor Tomilov, Stanislav Khaidarov)

Cena diváků - Cena Libereckého kraje - Psí ucho (Maďarsko, režie: Péter Vácz)

