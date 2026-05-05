Čarodějův učeň, Princ z Persie či Farma zvířat. Co přinese letošní Anifilm

Animátor Jan Klos spolupracoval s Břetislavem Pojarem na seriálu Pojďte pane, budeme si hrát, podílel se však také na projektu Fimfárum Jana Wericha, na cyklech Broučci, Jája a Pája či Pat a Mat. Na festivalu bude při výběru své tvorby diskutovat s publikem.
Ústřední téma přehlídky přinese vedle adaptací řeckých pověstí také irské mýty včetně titulů Brendan a tajemství Kellsu, Píseň moře a Vlkochodci, přičemž světoznámým Vlkochodcům je věnována též výstava. Nabídku doplní dvojí zpracování Eposu o Gilgamešovi, pásmo věnované různým bájím o stvoření světa či legendám staré Prahy.
|
V Liberci začíná festival Anifilm, dorazí i autor legendární počítačové hry
Mezinárodní soutěž celovečerních filmů má dvě kategorie, pro dospělé a pro děti. Více než tři desítky prací se sejdou v klání děl studentských, krátkých i videoklipů, utkají se rovněž tvůrci experimentů a videoher. Z herních veličin dorazí Jordan Mechner, autor série Princ z Persie.
Premiéru na Anifilmu absolvují jak restaurovaná verze slavného filmu Karla Zemana Čarodějův učeň, tak nové zpracování Orwellovy Farmy zvířat v režii Andyho Serkise, známého z role Gluma v trilogii Pán prstenů. Ke kuriozitám programu se řadí animované agitky Václava Bedřicha nebo projekce filmu Dobrodružství prince Achmeda z roku 1926.