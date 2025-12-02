Eliška Křenková se v nové minisérii představí jako významná česká světice

„Anežka je dvoudílná historická minisérie, která poprvé přibližuje osud přemyslovské princezny narozené do mocenských her a sňatkové politiky – a zároveň ženy, která se dokázala vzepřít svému předurčení a stát se vizionářkou své doby,“ vysvětluje kreativní producentka České televize Tereza Polachová.
Minisérie, která jako úplně první ztvárňuje příběh inspirovaný životem svaté Anežky České, má divákům nastínit dosud nevyprávěný příběh ženy, která provází českou společnost již stovky let. Svého blahořečení se dočkala až při Sametové revoluci v roce 1989. Její inspirativní portrét, ve kterém přesáhla jakákoliv očekávání své doby, tak připomíná její odkaz dodnes.
Natáčí se na řadě historicky významných míst, například Anežském klášteře v Praze. Minisérie přiblíží i vzdálenější lokality, jako jsou hrady v Chebu, Lipnici a Zvíkově či bazilika v Třebíči.
Producentka Film Kolektiv Karla Stojáková upozornila, že život Anežky České nabízí nadčasový příběh: „Ukazuje hodnoty, které jsou blízké i dnešnímu publiku – rodinu, přátelství a odvahu jít vlastní cestou. Anežka se vzdala privilegií i osobního štěstí, aby pomáhala druhým. Její schopnost proměnit ztrátu v pozitivní čin je pro dnešní svět velkou inspirací.“
Autorkou scénáře je Tereza Brdečková. „Legenda praví, že Anežka byla patronka, léčitelka, zakladatelka řádů. Naše Anežka je ale mnohem víc: silná a moudrá žena, která odmítla být královským zbožím na prodej. Prošla těžkou životní zkušeností a poznala, na čem opravdu záleží: na sebeúctě, boží i lidské lásce a soudržnosti,“ uvedla.
Termín uvedení nové minisérie, která vzniká v česko-slovensko-německo-polské koprodukci, zatím znám není.