Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Třiadvacetiletá žena spáchala třinácti ranami nožem sebevraždu. Závěr policie zkouší deset let poté zvrátit film Aneta, v němž matka oběti sleduje rekonstrukci expertů a režisér diváky varuje: „Zvažte, zda na to máte žaludek.“ Na konci však víme totéž co na začátku: že je to divné, ale možné.