Matka se na smrti ubodané Anety jen snaží vydělat, komentuje film svědkyně

Kamarádka Anety Rodové, která 20. září 2014 zemřela v bytě libanonského podnikatele, byla přímou svědkyní tragické události. Tvůrci snímku Aneta ji proto oslovili, ona se však natáčení zúčastnit nechtěla.

„Kateřina Jirásková byla oslovena s nabídkou účasti v dokumentu, kterou odmítla. Připravili jsme sérii otázek, které jí byly zaslány s prosbou o vyjádření,“ píše se na oficiálních stránkách snímku v režii Jiřího Sádka. K dispozici zde je i znění všech pětatřiceti zaslaných dotazů.

Žena v reakci tvůrcům zaslala poměrně obsáhlé vyjádření. „Plno z toho máte zodpovězeno ve spise a tak se ani nebudu zvlášť ke každé otázce rozepisovat, protože mi nepřijdou objektivní a nestranné. Je to dle mě psychický nátlak na mne a většina otázek jsou ovlivněny Anetinou matkou,“ uvedla zde.

Ve vyjádření se nicméně znovu k celému případu vrací a popisuje, jak se celá osudná událost stala. Její slova plně souzní s oficiální verzí policie, která případ uzavřela jako sebevraždu.

Filmový dokument však podle ní nemohl vzniknout nestranně. „Působí to na mě vše nedůvěryhodně a přijde mi, že motiv je opět natočit tu největší senzaci a vydělat s ní. Nechci být účastníkem něčeho, co nemohu znát dopředu a za čím je motiv Anetiny matky a nejde tady dle mě o hledání pravdy, ale pravdu vyvrátit a zpochybnit policii a všechnu její práci a lidi kolem toho. To se mi nelíbí,“ uvedla žena.

Celé dění okolo snímku označila za smutnou vzpomínku. „...naprosto zbytečné a z hlediska její matky dost neuctivé vydělávat peníze na smrti své dcery a publikovat věci ze spisu. Ač uděláte cokoliv, to podstatné a to vrátit dceru zpět Vám nikdo nezařídí,“ upozorňuje žena a dále ve vyjádření popisuje vztah k zesnulé, následky po prožití tragické události i svůj pohled na vztah mezi Anetou a matkou.

Vyjádření svědkyně je lživé, reagují tvůrci filmu

Tvůrci se proti tomuto tvrzení ohradili. „Maminka Anety, paní Anna Rodová, není koproducentkou filmu. Nemá ani žádný podíl z jeho tržeb. Její honorář byl pouze symbolický a sotva pokryl vložený čas a energii, kterou nám během pěti let poskytla. Rozhodně se tedy na filmu nemohla nijak obohatit. V tomto směru je vyjádření svědkyně jednoznačně lživé,“ uvedl producent snímku Jiří Tuček a šéf distribuční společnosti Donart Film.

Snímek upozorňuje na některé nesrovnalosti uzavřeného případu. Tvůrci si povolali i mezinárodní tým expertů, aby posoudili otazníky okolo pitvy zemřelé a primárně pak to, jak si třiadvacetiletá žena mohla sama zasadit devět bodných ran do hrudníku, z toho dvě přímo do srdce. Podrobnosti celé deset let staré kauze případu najdete zde.

Oficiální závěr vyšetřování zní: sebevražda v toxické psychóze způsobené drogou. Podle policie se účast někoho dalšího na smrti dívky neprokázala.

S takovým závěrem matka mrtvé dívky nesouhlasí a je přesvědčená, že Aneta nezemřela vlastní rukou. Podezírala policii, že je uplacená, a domáhala se znovuotevření vyšetřování. Neuspěla však ani u státního zastupitelství, ani u Ústavního soudu. Mezi okruh podezřelých patřila právě i svědkyně Kateřina a libanonský známý obou žen. Ani jeden z nich v dokumentu nevystupují.

„Já jsem si osudnou událost do hlavy už nebrala a Vy jste mi opět vše vrátili,“ vyčítá ještě tvůrcům filmu Kateřina. „Vyrovnat se s tím, co jsem zažila, bylo nelehké a opět se nehledí na to, že já jako svědek žiji s prožitým traumatem a neustále má potřebu někdo do toho nimrat, přičemž komu tohle má pomoct?“ ptá se.

Snímek Aneta měl premiéru 7. listopadu. „Podobně jako v sérii Kauza Kramný se navenek seriózně vzkřísí dobová bulvární senzace, aby vyústila v povzdech, že kvůli nedbalosti vyšetřování se pravdu nikdy nedozvíme,“ hodnotí film kritička iDNES.cz Mirka Spáčilová.

Rozstřel s tvůrci snímku Aneta: