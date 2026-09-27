Film Pán prstenů: Hon na Gluma bude vyprávěný z pohledu Gluma, kdysi hobita jménem Sméagol, jehož psychicky i fyzicky zdevastoval mocný Jeden prsten. Samotný děj se bude soustředit na postavu Aragorna a na nebezpečné pátrání po Glumovi. Hraničář musí bytost polapit, než Sauronovi stihne vyzradit, kde se Prsten nachází. Příběh, který z velké části vychází z poznámek autora literární předlohy J. R. R. Tolkiena, se odehrává v době mezi dějem Hobita a Společenstvem prstenu.
Elijah Wood v roli Froda Pytlíka, který bude mít v Honu na Gluma spíše menší roli, nebude jedinou známou tváří z trilogií Hobit a Pán prstenů režiséra Petera Jacksona, které Andy Serkis povolal na plac. V roli čaroděje Gandalfa se opět představí Sir Ian McKellen. Dále ve filmu uvidíme Jamieho Dornana jako Aragorna, Lee Pacea v roli elfího krále Thranduila – hrál jej už v Hobitovi – Kate Winsletovou či Anyu Taylor-Joy.
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Co se do tváří některých herců vepsaných prožitých let týče, hodlá režisér Andy Serkis sáhnout po digitálním omlazení. Pokud je řeč o obsazení snímku, Serkis už před časem čelil mínění, že jeho filmový Pán prstenů bude příliš „bílý“.
V rozhovoru pro BBC se nechal slyšet, že nehodlal natočit politicky korektní film jen pro politickou korektnost jako takovou. „Tolkien byl silně ovlivněný severskou mytologií, její atmosféra je v jeho knížkách patrná. Kraj v Pánovi prstenů působí jako ‚bílý‘, zdejší obyvatelé se moc nezajímají o to, co se děje za hranicemi. A rozhodně nechtějí, aby k nim přicházel někdo cizí,“ sdělil Andy Serkis ve zmíněném interview.