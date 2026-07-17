Příliš bílý Hon na Gluma? Tolkien čerpal ze severské mytologie, hájí se režisér Serkis

Film Pán prstenů: Hon na Gluma je momentálně v produkční fázi a do kin by měl jít v roce 2027. Co se hereckého obsazení týče, figurují v něm jména Elijah Wood, Ian McKellen, Anya Taylor-Joy, Kate Winsletová, Jamie Dornan či sám režisér Andy Serkis v roli Gluma. Tedy samí herci bílé pleti, což Serkis komentoval v rozhovoru pro BBC tím, že nezamýšlí točit politicky korektní film, v němž by se při castingu myslelo právě jen na casting samotný.
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„Tolkien byl silně ovlivněný severskou mytologií, její atmosféra je v jeho knížkách patrná. Kraj v Pánovi prstenů působí jako ’bílý’, zdejší obyvatelé se moc nezajímají o to, co se děje za hranicemi. A rozhodně nechtějí, aby k nim přicházel někdo cizí,“ uvedl Andy Serkis dále ve zmíněném interview.
Problémy s některými méně tolerantními uctívači díla J. R. R. Tolkiena měli tvůrci seriálu Prsteny moci, když si „dovolili“ obsadit herce mnoha různých ras. V reakci na rozhořčené komentáře si herecké trio z původní filmové trilogie Elijah Wood, Billy Boyd a Dominic Monaghan (tedy Frodo Pytlík, Peregrin „Pipin“ Bral a Smělmír „Smíšek“ Brandorád) spojilo na sociálních sítích a vystupovalo v tričkách s motivy uší bytostí ze Středozemě v různých barvách pleti.
Herci ze seriálu následně vydali prohlášení, v němž ostře odsoudili rasistické urážky, obtěžování a výhrůžky, kterým jsou někteří jejich herečtí kolegové vystavováni.
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„Tolkien vytvořil ze své podstaty multikulturní svět, v němž se svobodní lidé nejrůznějších ras a kultur spojují, aby porazili síly zla. Náš svět není a nikdy nebyl jen bílý, Středozem ani fantasy jako taková nejsou výhradně bílé,“ stojí v onom prohlášení.
Navzdory obřímu rozpočtu ovšem seriál Prsteny moci spíše prošuměl a málokoho opravdu nadchl. Uvidíme, jak si povede Hon na Gluma v režii samotného Gluma. Zájem filmařů o Tolkienovo dílo je nicméně stále intenzivní, letos na jaře se objevila informace, že televizní moderátor a komik Stephen Colbert společně se svým synem, scenáristou Peterem McGeem připravuje adaptaci těch částí Pána prstenů, které ingnorovala filmová trilogie režiséra Petera Jacksona.
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