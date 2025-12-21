Bude Anděl Páně 3? Dejž to Pánbůh, děti moje, vzkazuje z nebe sám Jiří Bartoška

Když Jiří Strach pohádku obsazoval, měl od počátku jasno. „Žertoval jsem tenkrát, že v Česku by mohli Pána Boha hrát jenom tři lidé: Václav Havel, Václav Klaus, Jiří Bartoška. A mezi herci neměl Bartoška prostě alternativu,“ konstatuje.
Navíc se k Bartoškově nebeské roli hodil i jeho obraz prezidenta každoročního filmového svátku. „Na deset dní se stával bohem karlovarského festivalu, bohem laskavým, všeobjímajícím, odpouštějícím. A v neposlední řadě ho to prostě bavilo, dokonce si myslím, že se cítil být i polichocen; ostatně vyšší šarži než Boha nemůže žádný herec ve své kariéře potkat,“ shrnuje Strach.
„Ovšem Václav Klaus ten nápad zamítl se slovy, že by nás uštípali, a měl nejspíše pravdu,“ uznává zpětně Strach. Nicméně vznikne-li třetí Anděl Páně, právě klíčového českého světce Václava by do něj režisér v nějaké podobě rád začlenil.