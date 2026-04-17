Žena mnoha tváří, talentů i Českých lvů. Aňa Geislerová slaví jubileum

Eliška v Želarech, milenka Jozefa Gabčíka, Olga Havlová, Božena Němcová a nejčerstvěji matka syna s Downovým syndromem ve filmu Karavan. To je jen zlomek z dlouhého výčtu rolí, jimž nesmazatelně vtiskla svou podobu stálice českého filmu Aňa Geislerová. Oceňovaná herečka slaví v pátek kulaté padesáté narozeniny. V článku si připomeňte průřez její rozmanitou tvorbou nejen na tuzemské scéně.
Česká scenáristka a režisérka Zuzana Kirchnerová na filmovém festivalu v Cannes...

Česká scenáristka a režisérka Zuzana Kirchnerová na filmovém festivalu v Cannes představila svůj celovečerní debut Karavan. Hlavní role ve snímku, který popisuje život lidí s mentálním postižením a s autismem, ztvárnili David Vodstrčil a Aňa Geislerová. (22. května 2025) | foto: Reuters

Aňa Geislerová a Cillian Murphy ve filmu Anthropoid
Jana Helceleta coby milence Boženy Němcové hrál v sérii Božena z roku 2021...
Snímek z filmu Želary
Anna Geislerová ve filmu Karavan
31 fotografií

Držitelka pěti Českých lvů má talent, půvab, charisma i osobitost a díky tomu na kontě hezkou řádku rolí. Typické jsou pro ni silné a často vzdorovité ženy, které se nebojí bojovat pro své ideály. V padesáti, které v pátek slaví, má tato téměř výhradně filmová herečka za sebou i zkušenosti ze zahraničních produkcí a sama také píše a navrhuje oděvní kolekce.

„Aňa je podivuhodná bytost, která v sobě zahrnuje celé zástupy žen... Může se snadno proměnit z jedné polohy do druhé a vždy je to pravdivé, protože toho nedociluje technicky,“ hovořil o její schopnosti vcítit se režisér Saša Gedeon. Dokáže ztvárnit řadu kontrastů, od nevinné dívenky až po vypočítavou mrchu, chladnou femme fatale. „Většinou hraju holky, co si se životem tak trochu zahrávaj,“ říká k tomu sama.

Ceny jsou razítka do pasu úspěchů. Večer bývá hezčí, když vyhrajete, říká Geislerová

Road movie Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové, který letos získal Českého lva za nejlepší film loňského roku a vrátil český film na prestižní festival ve francouzském Cannes po třech desetiletích, vypráví o matce a jejím synovi, jenž má Downův syndrom, a jejich cestě karavanem po Itálii.

Poetická road movie o péči, identitě a křehké snaze o svobodu ve světě, kde se mateřství stává útočištěm i trestem, je prodchnutý osobní zkušeností režisérky. Geislerová v něm přesvědčivě ztvárnila matku syna na autistickém spektru. Její postava mísí lásku s únavou, rozpaky z okolí a vlastním svérázem. „Film Karavan má speciální místo v mém životě. Mám k němu nezrušitelné pouto,“ řekla herečka v rozhovoru.

Dvě velké ženské osobnosti, Olgu Havlovou a Boženu Němcovou, natáčela Geislerová současně. „Olga si své nitro před světem chránila, Božena se světu otevřela. Spojuje mě s nimi touha po svobodě,“ prozradila.

Nejdůležitější ze všeho je svoboda, říká herečka a spisovatelka Aňa Geislerová

„Hubatá“ a rázná manželka prvního českého porevolučního prezidenta stejně jako vášnivá a svobodomyslná česká spisovatelka působí v jejím podání uvěřitelně. A v rozhovoru o natáčení televizní minisérie o Boženě Němcové, která vzbudila rozruch svým odvážným pojetím, odpověděla Geislerová na otázku „Co je víc? Touha, nebo naplnění?“ jednoznačně – touha.

Umělecké geny se v rodině nezapřou

Křehká, výrazná rusovláska přišla na svět 17. dubna 1976 v Praze do rodiny akademické výtvarnice a japanologa. Talent na herectví zdědila po babičce z otcovy strany, kterou byla herečka Růžena Lyseková. Vyrůstala spolu se svými sestrami, výtvarnicí Lelou Geislerovou a herečkou Ester Geislerovou.

„Už jako malá jsem dělala dabing a za honoráře kupovala dárečky. Za kompars ve filmu Dobří holubi se vracejí jsem vydělala 108 korun, což stačilo pro všechny,“ vzpomínala jednou.

Ve 13 letech se objevila na plátně v dnes již pozapomenuté nahořklé komedii scenáristů Jana Hřebejka a Petra Jarchovského Pějme píseň dohola. Následoval pokus o modeling v Miláně a konkurz na filmový debut Filipa Renče Requiem pro panenku, kam šla původně jako doprovod kamarádky. Roli chovanky Mariky Fárové v dramatickém thrilleru podle skutečné události nakonec dostala sama. Její výkon zaujal a přinesl jí všeobecnou známost.

Na pohřbu táty nás všechny adoptoval Ivan Trojan, říkají sestry Geislerovy

A také další role. Třeba v dnes již kultovní letní road movie Jana Svěráka Jízda (1994), kde coby bezprostřední, provokativní dívka Anna společně s Radkem Pastrňákem a Jakubem Špalkem vytáhnou klíček od zapalování a rozjeté auto nechají vylétnout ze silnice do strniště.

Byla z toho nominace na Českého lva. Toho prvního dostala za roli další dívky Anny v citlivé romantické komedii Saši Gedeona z roku 1999 s názvem Návrat idiota, kde se objevila spolu s Pavlem Liškou.

Další Český lev k ní putoval za již „dospělou“ Elišku v Želarech (2003) režiséra Ondřeje Trojana, působivém válečném dramatu podle románu Květy Legátové. Tento film vypráví o zvláštním vztahu – ze strachu, obav a nedůvěry, dokonce i z odporu vyrostlé silné osudové lásce Elišky k Jozovi – a současně je vyprávěním o nádherném kusu země, kde se vše odvíjí v souladu s přírodou a jejími často krutými, pravěkými zákony, jimž se člověk musí přizpůsobit a ctít je.

Zásadně se rozhoduju sama. Když po něčem toužím, udělám to, říká Aňa Geislerová

Na Oscara Želary nedosáhly, ale z Berlína si Aňa přivezla cenu Shooting Star 2004 upozorňující na nové evropské talenty. Třetího lva dostala za podle ní „super-sobeckonemožnou matku,“ duševně chorou Dášu z filmu Štěstí režiséra Bohdana Slámy. „Šla jsem opravdu nakoukat do Bohnic na oddělení, jak se lidi s takovouhle nemocí chovají, jak mluví a co dělají,“ přiblížila přípravu na roli.

Čtvrtou sošku jí přinesla Marcela Cmolíková z komedie režiséra Jana Hřebejka Kráska v nesnázích z roku 2006 pojednávající o dilematu lásky jedné ženy ke dvěma mužům. A pátou film téhož režiséra Nevinnost (2011), kde se objevila v dvojroli s Annou Kameníkovou, tehdy Linhartovou, s níž se setkala později i v již zmíněné minisérii Božena.

Poněkud netradiční žánr představuje hlavní role v hororu Polednice, kterou Geislerová ztvárnila v roce 2016: „Líbí se mi zpracování klasických věcí jiným pohledem. Proto mi přišlo zajímavé podívat se na Polednici jako na určitou verzi krize mateřství, kdy máte pocit, že to prostě nezvládnete, a kdy taková situace může skončit i tragédií,“ popisovala Geislerová příběh, jehož volnou inspirací byla známá Erbenova balada. S hororem měla herečka už zkušenosti od Švankmajerových Šílených z roku 2005.

Geislerová zářila v Cannes. Náš film soutěží na prestižním festivalu po 30 letech

Ze zahraničních produkcí Geislerové vyniká snímek Anthropoid z roku 2016, kde se objevila po boku britského herce Cilliana Murphyho. Deník The New York Times tehdy označil její výkon jako velice působivý.

Také si zahrála v několika seriálech, v německém Lovci duchů a nizozemském Hnědém zlatu. A byla partnerkou Antonia Banderase v televizním filmu Mladý Mussolini (1993).

Získala cenu Magnesia Litera

Ceny sbírá Geislerová i na literárním poli. V roce 2016 vyhrála cenu Magnesia Litera za svou knihu P.S., která obsahuje její sloupky publikované v magazínu Elle.

V zápiscích zachycuje všední život a místy odhaluje přísně střežené soukromí. Mísí humor s melancholií, zamilování s rozchody a upřímnost s potřebou nic nevyzradit. Vtipným stylem se často dotýká základních věcí, jako je rodina, láska nebo dětství.

Geislerová se Steinmasslovou si poplakaly. Jejich vztah před kamerou byl chladný

Spolu s Táňou Dykovou také pořádala dobročinné Vánoční bazary a navrhla vlastní módní kolekce ve spolupráci s českou značkou Pietro Filipi.

Herečka, která se v roce 2005 provdala za divadelního režiséra Zdeňka Janáčka, s nímž má tři děti – Bruna, Stellu a Maxe–, také říká, že díky herectví „člověk objeví nějaké nové prostory v sobě a ve světě“. A že každá z jejích filmových rolí je součástí její cesty.

