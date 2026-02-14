Podobně jako film Miloše Formana vychází i minisérie Amadeus z divadelní hry Petera Shaffera. V úpravě, o kterou se postaral Joe Barton, se potkali Paul Bettany coby skladatel Antonio Salieri, Gabrielle Creevy v roli Mozartovy manželky Constanze Weberové a Will Sharpe, v jehož podání ožívá hudební génius Wolfgang Amadeus Mozart.
Právě Sharpe, plným rodným jménem William Tomomori Fukuda Sharpe, po otci Brit a po matce Japonec, který se proslavil seriálem Bílý lotos, se stal terčem vášnivých přestřelek. I když v tom není sám a výtky nesměřují k jeho osobě, nýbrž k pojetí celého projektu.