Jaromír Typlt je kurátorem galerie Art brut Praha, jež se zabývá neobvyklým uměním. „U jeho autorů je důvod, proč se věnují tvorbě, často nepochopitelný. Některým to ale doslova zachránilo život,“...

Režisér David Fincher chystá pokračování zatím posledního filmu Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, samozřejmě podle Tarantinova scénáře. Do role kaskadéra Cliffa Bootha, která mu vynesla...

Jubilejní 30. ročník festivalu Rock for People, který od 11. do 15. června 2025 v hradeckém Parku 360 rozproudí 50 tisíc fanoušků, má finální lineup. Pořadatelé oznámili 40 kapel z česko-slovenské...

Jednou z mnoha linek třetí řady seriálu Bílý lotos je dění okolo trojice letitých kamarádek Laurie, Kate a Jaclyn, které si společně vyrazily do thajského resortu dokázat, že ještě nepatří do starého...

Hvězdy a fanoušci vzpomínají na herce Vala Kilmera, který ve středu zemřel ve věku 65 let. Herec se během své kariéry proslavil také ve filmech Top Gun a Top Gun: Maverick rolí poručíka Toma...

Nadšenci do umění mohou nyní navštívit výstavu Stanislav Kolíbal 100 v Museu Kampa, která nabízí k nahlédnutí rozsáhlý výběr děl sochaře a kreslíře Stanislava Kolíbala z bohaté sbírky Nadace Jana a...

Výběr z aktuální produkce evropských filmařů nabídne od 2. dubna 32. ročník festivalu Dny evropského filmu. Do 8. dubna trvá v Praze v kinech Světozor, Edison a Přítomnost, do 16. dubna v brněnském...

RECENZE: Jasné jak facka. Will Smith vydal po dvaceti letech neskutečně fádní desku

Po dvaceti letech od alba Lost And Found vydal raper a herec Will Smith desku s novým autorským materiálem. Název Based On A True Story napoví, že se jedná o velmi osobní nahrávku. A vskutku, hned v...