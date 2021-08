Kůň ví, kdy se bojím nebo jsem naštvaná. Alice Nellis točí snímek Buko

Hrdinka v podání Cónové se ocitne v bodě, kdy se musí rozhodnout, zda zbytek života už jen trpně přečká u televize, nebo se vzepře očekávání okolí a pustí se do zcela nečekaného dobrodružství. Do života jí totiž vstoupí vysloužilý cirkusový kůň Buko.

„Sami chováme koně a jak člověk řeší jejich problémy, zjišťuje, že většinou jsou to problémy naše, které soužití s koněm jen ukáže nebo umocní. Kůň ví, kdy se bojím. Kdy jsem naštvaná a snažím se tvářit, že ne. Kůň ocení, když se tvářím tak, jak se opravdu cítím. A největší odměnou je pro něj člověk, který je v pohodě sám se sebou. Což je stav pro naši generaci a současnou dobu opravdu vzácný,“ pospala režisérka.

Proto koně zvolila za partnera hlavní postavy, které se všechny pečlivě vystavěné plány zhroutily a na nové si stále ještě netroufá. „ Žánr temné, lehce absurdní komedie mi dovoluje bavit se věcmi, které by člověka normálně mohly spíš deprimovat, a dívat se na svět s nadhledem,“ dodává.



Cónovou, která má podle režisérky v sobě tajemství, před kamerou doplní Martha Issová, Petra Špalková, Jan Cina či Marian Roden, který vycvičil hlavního koně a zároveň bude hrát v technicky nejnáročnější koňské scéně. V dalších rolích se objeví režiséři Miroslav Krobot a Martin Šulík.

„Buko vypráví o tom, že život je krásný. Byť třeba ne na první pohled. O to víc je potřeba si to čas od času vzájemně připomenout,“ vzkazuje režisérka divákům snímku, který do kin přijde 8. září 2022.