Carské šperky, lágry. Facebook zrodil velké malé dějiny jedné rodiny

Napsal ji Alexander Goldscheider, v Anglii žijící český skladatel, producent, majitel počítačové a hudební společnosti Romantic Robot, ale také syn filmového novináře a herečky.

Díky prostředí, ve kterém vyrůstal, mají jeho paměti příjemný nádech dobových „drbů“ z uměleckého světa, aniž by přitom sklouzávaly k bulváru; mimo jiné díky autorově vytříbenému jazyku.

Ale také díky humoru, na počátku totiž stály Goldscheiderovy pravidelné příspěvky do facebookové stránky židovských anekdot. Našly si tolik příznivců, že s pomocí jejich internetové sbírky mohla vzniknou majestátní publikace vybavená spoustou unikátních dokumentů, kreseb a fotografií.

V Goldscheiderově košatém vyprávění se potkávají klíčové prvky dvacátého století. Otcovi rodiče zůstali v koncentračním táboře, matka se zase narodila ruským emigrantům, takže dědeček s babičkou reprezentovali od Kavkazu po Petrohrad ruskou realitu včetně gulagů.

Ostatně sám Alexander Goldscheider zažil emigraci, dokonce opakovaně. Nejprve si na rok se ženou vyzkoušeli New York, odkud se vrátili do vlasti již obsazené sovětskými tanky, a pak počátkem 80. let odcházel znovu.

Ovšem politika tvoří pouze jeden dílek mozaiky, v níž figuruje nespočet známých jmen a neznámých historek. Třeba jak levicově zaměřený E. F. Burian přijal do divadla autorovu matku „bělogvardějku“, kterou si posléze namlouval Luděk Kopřiva.

Vedle hereckých jmen zazní i filmařská včetně Františka Vláčila, z muzikantských Bruce Springsteen či Johnny Hallyday, nicméně nejsilněji působí pasáže vyloženě rodinné, zejména výčitky svědomí kvůli milované babičce, kterou autor knihy při svém odjezdu zanechal v nemocnici a pak už nikdy neviděl.

Zkrátka se tu odvíjejí osudy, kterými prošli Gilbert Bécaud, carské šperky, Alexandrovci, Jiří Suchý, Vaňhova rybárna i hospůdka Zaplivaná, první automat na kondomy a první výdělky z diskoték, vlastenecký perník, těžítko se sputnikem, spisovatelský zámek na Dobříši i Husákův nechvalně proslulý výrok „Nebudeme nikoho kráglovat, ale nenecháme se ani krieglovat“.

To všechno se vtěsnalo do jedné rodinné kroniky; respektive do její poloviny, neboť autor slíbil pokračování v druhém dílu memoárů.