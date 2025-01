Aktivismus dělá ekologii medvědí službu. Chybí nám rovnováha, říká Aleš Háma

„V jednu chvíli mi to přišlo jako takový Pygmalion. Že se Petr třeba picnul a s někým vsadil, že roli v seriálu může hrát každý. Říkal jsem, že ze mě udělal takovou Lízu Doolittlovou českého herectví,“ vypráví Háma s úsměvem, jak nejdřív nechtěl věřit tomu, že to Petr Zelenka s jeho obsazením do hlavní role Limitů myslí vážně.

„Nedivte se, že jsem byl překvapený. Celý profesní herecký život jsem si žil bez nějakých velkých komplikací hlavními rolemi, což říkám v nadsázce samozřejmě, když najednou se mě někdo, a ještě takový autor jako Petr Zelenka rozhodně obsadit do tak velké role,“ vysvětluje Háma dál svůj prvotní údiv.

Seriál Limity, který uvádí Česká televize každou neděli večer, sleduje, co se stane, když manželský spor přeroste v celospolečenský konflikt. Karel v podání Aleše Hámy, spolumajitel firmy na likvidaci odpadu, zvysoka kašle na ekologii. Zakazuje ji svému synovi i zaměstnancům. Jeden fingovaný dopis na rozloučenou z něj však udělá symbol ekologického protestu a ačkoliv by mohl říct pravdu, postupně se zaplétá do pavučiny událostí, které si žijí vlastním životem.

Jedním z témat seriálu je také boj za kvalitu životního prostředí. Zachází se podle Aleše Hámy s osvětou týkající se ekologie a ochrany přírody moudře? „Záleží, jakým prizmatem na to nahlédneme a kdo se ptá. Ptáte-li se vy mě, tak myslím, že vlastně ne. Masáž je mohutná a aktivismus narušuje mnoha lidem komfortní zónu a dělá celé věci medvědí službu... Ve společnosti je to ode zdi ke zdi a takhle to vypadá i v ekologii. Dnešní společnosti chybí touha po rovnováze a normální uvažování,“ říká herec a moderátor.

Zúčastnil se sám někdy demonstrace? „Když pominu rok 1989, tak nejsem úplně aktivistický typ a tato forma protestu je pro mě spíš okrajová varianta, když už není jiné řešení. Nemyslím si, že pomůže, když se někdo bude lepit k silnici,“ odpovídá.

O tom, jak je v životě důležitá rovnováha, pak Aleš Háma hovoří i v souvislosti s osobním životem každého z nás. „Rovnováha a balanc musí být jak v práci, tak ve volném čase, což jsem taky dlouho nechápal a musel jsem si k tomu dojít. Trvalo to, tělo se muselo ozvat žaludečními vředy, ale dneska už vím, že odpočinek je úplně identicky důležitý jako pracovní příležitost. Protože jinak tu práci prostě nejste schopni vykonávat dobře, když nebudete odpočívat. To je jako ve vztazích. Musíte se ně starat, nejde, aby si jen tak žily a plynuly vlastním životem,“ uvádí.

Řeč přišla mimo herectví i na vzácnou souhru, kterou se povedlo najít mezi ním a Ondřejem Sokolem v pořadech Český Slavík nebo Tvoje tvář má známý hlas. Plánují spolu něco dalšího? „Nás teď v únoru čeká pořad na Nově k jejímu výročí. Bude to velká živá show s výhrami pro diváky. Tam si sebe zase navzájem užijeme a jinak nás pak určitě čeká ještě nějaká spolupráce. Ať už televizní, anebo možná třeba i divadelní, protože na sebe opravdu slyšíme a víme, co jeden od druhého čekat. To je vždycky cenné,“ popisuje.

V rozhovoru se dál dozvíte, jak se Aleši Hámovi podařilo upravit si repliky Petra Zelenky, u čeho se mu nejlépe odpočívá, jak se učí říkat ne nebo jestli opravdu ležel celý natáčecí den Limitů zafačovaný na nemocničním lůžku. Popsal také, jak se vyráběla jeho maska s popáleninami nebo jak snáší sledování sám sebe na obrazovce. Poodhalil také svůj program po odvysílání Slavíků nebo respekt k práci stand-up komiků.