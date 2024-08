Jsme trochu blázni. Filmařina je emoční nálož, říkají Šimon Holý a Alena Doláková

Ve filmu Hello Welcome se tři mladé herečky společně vydávají na karlovarský filmový festival. Úspěšná Adéla v podání Aleny Dolákové se chystá představit publiku svůj nový film, vyhořelá Ema ztvárněná Eliškou Soukupovou jede podpořit Adélu a bezstarostná Soňa (Sára Venclovská) si chce užít filmy a večírky. Dny strávené na festivalu se ale nevyvíjejí zcela podle očekávání a přátelství a kariéry tří žen prochází náročnou zkouškou.

Jak se sami tvůrci filmu ztotožňují s jeho heslem: „Když se všechno sere, hraj, že jsi v pohodě“? „Režie skoro není o ničem jiném,“ směje se Šimon Holý a přidává se i Doláková. „Šimon říká, že je to film hodně o naší branži, ale podle mě se v něm poznají všichni, kdo fungují na sociálních sítích. To téma hraní si na něco, co není, je hodně univerzální.“

Film vznikl v rekordně krátkém čase několika dní, kdy se točilo za skutečného festivalového provozu v roce 2023. „Bohužel mám pocit, že když se řekne, že něco vzniklo rychle, tak si lidé hned myslí, že to je nižší kvality. Já si ale nemyslím, že je to nutně pravda. Některé projekty potřebují rychlý závan energie a zachytit to, co se právě teď děje,“ říká Holý.

Může se pokazit úplně všechno

Doláková vzpomíná na natáčení slovy: „Šlo to z jedné velké energie, nadšení, adrenalinu a stresu, protože jsme opravdu měli dny, které trvaly sedmnáct nebo dvacet hodin. Spala jsem pak asi čtrnáct dní v kuse.“

Hello Welcome se tematicky dotýká i problematických a bolavých míst filmové branže. „Film je fyzicky a psychicky velmi náročná práce, to si lidé pořád příliš neuvědomují... Může se pokazit úplně všechno, obraz může být vyhozený, protože na něj už není čas, peníze,“ uvozuje myšlenku režisér.

Doláková pak přispívá svým pohledem herečky, které nevzešla z uměleckého prostředí. „Já jsem z Brna z rodiny inženýrů, takže všechno, co jsem si vybojovala, jsem si vybojovala tvrdě. Nicméně je zajímavé a dobré říct, že když mluvím s lidmi, co mají za rodiče herce, to prožívají úplně z druhé strany. Mají potřebu světu dokazovat, že tu práci nemají zadarmo,“ popisuje.

„Když mi tohle říkali, hned jsem si řekla: ale co bych já dala za to, kdybych dostala roli jen díky tomu, jak se jmenuju! Jak bych byla by vděčná,“ směje se.

V rozhovoru si dál můžete poslechnout, v čem spočívá emocionalita umělecké práce nebo jak konkrétně musí někdy režisér předstírat na place. Víc se můžete dozvědět také o kritických scénách filmu Hello Welcome, jak je to s jeho festivalovým osudem nebo proč jsou některé zkušenosti mezi americkým a českým filmovým prostředím nesrovnatelné.