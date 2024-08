Příjemný, elegantní, ve formě, vzpomíná na setkání s Delonem jeho český hlas

Francouzského herce Alaina Delona dabovalo více českých herců. Jiří Štěpnička, Michal Dlouhý či třeba Alfred Strejček. Nejčastěji ale „černý tulipán“ promlouval k českým divákům hlasem Pavla Trávníčka.

„Byl to idol. Ženy ho zbožňovaly, chlapi chtěli vypadat a chovat se jako on. Zůstal mi takto v srdci,“ vzpomíná dabér na právě zesnulou hereckou ikonu a srovnává její odkaz s odkazem Jeana-Paula Belmonda. „Velikáni francouzského filmu pomalu odchází. Myslím, že po nich zůstane spoustu dobrých snímků, které se budou pouštět ještě dlouho. Byla to zlatá éra francouzského filmu,“ přemýšlí český herec.

K dabingu tehdy už velké herecké hvězdy se Trávníček dostal díky režisérce Marii Fronkové. „To je její velká zásluha,“ upozorňuje herec, jehož hlasem dále v českém znění promlouvají třeba Alan Alda, Mel Gibson či John Travolta. „Režiséři si nás obsazují, aby to sedělo hlasově a naturelem herce. Bylo to tehdy i štěstí. Ale když se to všechno dá dobře dohromady, povede se vytvořit povědomé spojení. Jako třeba když pan František Filipovský daboval Louise de Funése. Mne takto přirostl k srdci Delon a už mi zůstal. Byl jsem rád, jeho herectví se mi moc líbilo,“ pokračuje.

Francouzský idol mu byl možná už tak nějak určený. „Já si to osobně nepamatoval, ale moje sestra tvrdí, že když jsme jako hodně mladí koukali na film s Delonem, řekl jsem: ‚Takhle jako on já také jednou budu!‘,“ směje se dnes třiasedmdesátiletý herec.

Trávníček takto nadaboval k padesáti Delonových filmů. Kdyby měl vybrat jeden jediný, zvolil by francouzsko-italskou kriminálku Dva muži ve městě z roku 1973. „Líbili se mi zde společně s Jeanem Gabinem. Ti dva k sobě prostě šli; i Gabin byl v mládí velký uličník a prý měl za to Delona i rád. Ten film je krásný, dojemný a emotivně silný,“ popisuje snímek v režii Josého Giovanniho. „V srdcích žen ale asi navždy zůstane především Černý tulipán. Delon v něm byl ‚drze krásný‘, jak napsala agentura AFP,“ dodává český herec.

A jak se taková známá tvář vlastně dabuje? „Vždy si herce nejprve prohlédnu fyzicky. Jak se projevuje. Když jsem třeba takto sledoval Alana Aldu v MASHi, musel jsem se následně přizpůsobit jeho eruptivnímu herectví. To Delon byl pravý opak: ve svém projevu byl sugestivní, přesvědčivý. Myslím, že se mi povedlo jej ‚hlasově trefit‘, jak by řekli dabéři,“ popisuje Trávníček.

„Oproti Aldovi měl Delon daleko méně textu. Sám Delon říkal, že ‚většinou střílel nebo utíkal‘. Byly to prostě akční filmy, takže scénáře na dabování byly daleko hubenější,“ vysvětluje dále. „Byl impulzivní a od přírody nadaný, takže hrál opravdově. Jeho životní dobrodružství se mu podařilo přenést na filmové plátno. To se mi moc líbí,“ pokračuje Trávníček a dodává, že Delon měl i štěstí na skvělé režiséry, jako byli Godard či Antonioni.

Trávníček se s Delonem v Praze před dvaceti lety setkal i osobně. „Ve Vodičkově ulici přišel po červeném koberci do biografu a já koukal, jak to funguje, když je někdo skutečně velká hvězda. Okolo totiž byli samí lidé od filmu, ale přesto všichni zůstali na Delona zírat,“ vzpomíná.

„Když mu řekli, že jej u nás dabuju, tak jsme si spolu dali sklenku šampaňského. Byl příjemný, elegantní a v plné formě,“ pokračuje Trávníček a přidává ještě jednu historku: „Po skončení akce šel Delon ven Vodičkovou ulicí. Tehdy se odehrála taková krásná scénka, kdy jej minuly dvě dámy a já slyšel, jak jedná druhé říká: ‚Hele, to byl Delon!‘ a ta odpovídá: ‚Ty jsi pitomá, co by tady dělal!‘.“