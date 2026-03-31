Jako Mulder a Scullyová. Nová Akta X ukázala obsazení rolí vyšetřovatelů FBI

Původní mysteriózní seriál, jež si pro svou oblíbenost vysloužil 11 sérií, je neodmyslitelně spjatý s hereckou dvojicí David Duchovny a Gillian Andersonová. Oba se proslavili v rolích na první pohled nesourodých vyšetřovatelů Foxe Muldera a Dany Scullyové, které však pojí hmatatelná chemie.
Režisér nového zpracování Ryan Coogler (Black Panther, Creed, Hříšníci) nejprve podle informací serveru Nexus Point News obsadil americkou herečku Danielle Deadwylerovou. Podle nejčerstvějších informací z webu Deadline je již znám i její mužský protějšek, kterého v chystaném seriálu ztvární britský herec Himesh Patel.
Dvojice si podle zdrojů blízkých natáčení v seriálu zahraje nové původní postavy. Ty se dostanou do znovuotevřeného oddělení zabývajícího se nevysvětlitelnými jevy. Nemělo by se tak jednat o přeobsazení původního oblíbeného dua.
Showrunnerkou a zároveň výkonnou producentkou nové verze seriálu o paranormálních jevech a konspiračních teoriích bude Jennifer Yale. Na obrazovky dorazí nový počin v roce 2027.