ČFTA to oznámila na svých stránkách. „Ve druhém kole, které začalo dnes (v pondělí – pozn. red.), hlasují všichni členové ČFTA, kteří splňují podmínky pro hlasování a nemají střet zájmů. Kandidát na Oscara za Českou republiku by měl být oznámen 19. srpna,“ řekl ČTK prezident ČFTA Ivo Mathé.
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Loni členové ČFTA vybrali do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film dokument režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Snímek sledující život fotografky Libuše Jarcovjákové se nedostal do užšího výběru.
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Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument
Film Chica Checa režiséra Šimona Holého, který byl představen v hlavní soutěži letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, se zaměřuje na vztah matky a syna. Ve snímku Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérka Pepa Lubojacki dokumentuje svůj vztah s bratrem, který se potýká se závislostí na alkoholu.
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RECENZE: Sundat nohy a makat! Díkybohu si Neporazitelní uhlídali slzy
Děj sportovního snímku Neporazitelní režiséra Dana Pánka se odehrává na pozadí skutečných událostí při mistrovství světa v para hokeji v Ostravě roce 2019. Nový film režiséra a scenáristy Jana Svěráka Pět švestek vypráví o pětici seniorů, kteří si chtějí užít možná poslední společnou dovolenou na moři na palubě lodi. Snímek Poberta, který se odehrává v době pandemie v žánru lupičské komedie, je celovečerním hraným debutem režiséra Ondřeje Hudečka.
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Zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film - v roce 1966 Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka. Šestice dalších filmů se probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří, má panenko Miloše Formana (1969), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a Želary Ondřeje Trojana (2003).
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Do oscarového shortlistu byl v roce 2019 vybrán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče a o dva roky později snímek Agnieszky Hollandové Šarlatán.
ČFTA byla založena v roce 1995. Uděluje také filmovou cenu Českého lva.