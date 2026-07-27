Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Česká akademie vybírá kandidáta na Oscara, šanci má i Svěrákových Pět švestek

Autor: ,
  11:19
Jan Vlasák a Oldřich Kaiser ve filmu Pět švestek

Jan Vlasák a Oldřich Kaiser ve filmu Pět švestek | foto: Bioscop

Václav Neužil v roli místního policisty se Stanislavem Majerem coby mafiánem...
Hynek Čermák a Ivan Trojan ve filmu Neporazitelní
Dokument Pepy Lubojacki - Kdyby se holubi proměnili ve zlato
Jan Cina ve filmu Chica Checa
38 fotografií
Do druhého kola hlasování o výběru kandidáta do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film vybrali členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) pět snímků: Chica Checa, Kdyby se holubi proměnili ve zlato, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta. Snímky z deseti filmů přihlášených producenty vybrala sedmičlenná předvýběrová komise v čele s předsedkyní Klárou Tasovskou.

ČFTA to oznámila na svých stránkách. „Ve druhém kole, které začalo dnes (v pondělí – pozn. red.), hlasují všichni členové ČFTA, kteří splňují podmínky pro hlasování a nemají střet zájmů. Kandidát na Oscara za Českou republiku by měl být oznámen 19. srpna,“ řekl ČTK prezident ČFTA Ivo Mathé.

PRVNÍ DOJMY: Drag queen zpívá Malovaný džbánku. To by měla vidět Vondráčková!

Loni členové ČFTA vybrali do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film dokument režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Snímek sledující život fotografky Libuše Jarcovjákové se nedostal do užšího výběru.

Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument

Film Chica Checa režiséra Šimona Holého, který byl představen v hlavní soutěži letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, se zaměřuje na vztah matky a syna. Ve snímku Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérka Pepa Lubojacki dokumentuje svůj vztah s bratrem, který se potýká se závislostí na alkoholu.

RECENZE: Sundat nohy a makat! Díkybohu si Neporazitelní uhlídali slzy

Děj sportovního snímku Neporazitelní režiséra Dana Pánka se odehrává na pozadí skutečných událostí při mistrovství světa v para hokeji v Ostravě roce 2019. Nový film režiséra a scenáristy Jana Svěráka Pět švestek vypráví o pětici seniorů, kteří si chtějí užít možná poslední společnou dovolenou na moři na palubě lodi. Snímek Poberta, který se odehrává v době pandemie v žánru lupičské komedie, je celovečerním hraným debutem režiséra Ondřeje Hudečka.

RECENZE: Svěrákova druhá Jízda? Pět švestek pobaví, ale nepřekvapí

Zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film - v roce 1966 Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka. Šestice dalších filmů se probojovala do nominačního výběru: Lásky jedné plavovlásky (1966) a Hoří, má panenko Miloše Formana (1969), Vesničko má středisková Jiřího Menzela (1986), Obecná škola Jana Svěráka (1991), Musíme si pomáhat Jana Hřebejka (2000) a Želary Ondřeje Trojana (2003).

RECENZE: Podraz po moravsku. Ať žije Poberta, konečně český film, co má smysl i vtip

Do oscarového shortlistu byl v roce 2019 vybrán film Václava Marhoula Nabarvené ptáče a o dva roky později snímek Agnieszky Hollandové Šarlatán.

ČFTA byla založena v roce 1995. Uděluje také filmovou cenu Českého lva.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nejdražší obraz světa není pravý, tvrdí padělatel. Sám obelstil nejslavnější znalce

Premium
Světové aukční síně a někteří renomovaní znalci, které za svůj život...

Světové aukční síně a někteří renomovaní znalci, které za svůj život zesměšnil, německého malíře Wolfganga Beltracchiho nenávidí. Asi nejznámější padělatel moderní historie, jenž si už v minulosti...

Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let

Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna...

Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v...

Nymfa, bohyně, pasák prasat. Které hvězdy si v Odyssee zahrály mytické postavy?

Matt Damon ve filmu Odyssea

Filmová adaptace Homérova eposu Odyssea pod taktovkou Christophera Nolana aktuálně boduje napříč tuzemskými i zahraničními kinosály. Úspěšný režisér tak na plátna vrátil známé postavy slavné epické...

Helloween stopli prodej lístků na Masters, festival zpestřili The Rasmus

Helloween na Masters of Rock (červenec 2026)

Vystoupení hvězdných Helloween bylo největším tahákem čtyřdenního festivalu Masters of Rock, který v neděli vrcholí ve Vizovicích. Do areálu tamější likérky přijelo dvacet tisíc lidí a drtivá většina...

Nová generace vinařských Bobulí. Hádek a Langmajer se vrátí na Pálavu v rolích otců

Magdaléna Kubatková, Tomas Sean Pšenička a Prokop Zach ve filmu Bobule a bobulky

Vinařská komedie Bobule pokračuje čtvrtým dílem Bobule a bobulky, ve kterém se Kryštof Hádek s Lukášem Langmajerem vracejí na Pálavu. Přijíždějí jako otcové dospívajících synů, kteří po nich zřejmě...

Česká akademie vybírá kandidáta na Oscara, šanci má i Svěrákových Pět švestek

Jan Vlasák a Oldřich Kaiser ve filmu Pět švestek

Do druhého kola hlasování o výběru kandidáta do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film vybrali členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) pět snímků: Chica Checa,...

27. července 2026  11:19

Hlasování o nejoblíbenější skupinu festivalu ZasTenRock 2026

Hlasování o nejoblíbenější skupinu festivalu ZasTenRock 2026

Která z kapel, jež letos vystupují na 15. ročníku festivalu ZasTenRock, je vaše nejoblíbenější? Hlasujte v anketě níže.

27. července 2026  9:17

V Avignonu ocenili český soubor Spitfire Company, vycházel z Havlovy Audience

Záběr z představení Antiwords

Zástupci českého divadelního souboru Spitfire Company o víkendu obdrželi na festivalu v jihofrancouzském Avignonu cenu za nejlepší režii inscenace Antiwords. Představení v režii Petra Boháče vychází...

27. července 2026  8:45

Roxette na Benátské uctili Fredrikssonovou, Koller a Lucie zesnulého skladatele

Premium
Roxette na festivalu Benátská! s Impulsem (24. července 2026)

Na festival Benátská! s Impulsem dorazil rekordní počet návštěvníků. Několik pódií hostilo české i zahraniční hvězdy. Nejzvučnějším jménem byli švédští Roxette. Během koncertů se hojně vzpomínalo na...

26. července 2026  19:21

Nebyl provokatér, byl svůj, říká Klaus o Knížákovi. Před smrtí ho navštěvoval

Premium
Milana Knížáka pojilo s Václavem Klausem hluboké přátelství. (22. září 2015)

„Nebyl provokatér. Byl svůj, originální a neopakovatelný,“ vzpomíná v rozhovoru pro iDNES.cz bývalý prezident Václav Klaus na svého přítele Milana Knížáka. Poslední týdny ho pravidelně navštěvoval v...

26. července 2026  17:12

Knížák byl výraznou osobností, budil obdiv i rozpory, shoduje se kulturní scéna

Milana Knížák

Výtvarník Milan Knížák byl podle představitelů české kulturní scény výraznou osobností, která se zasloužila o Akademii výtvarných umění a ovlivnila řadu studentů. Zároveň však budil kontroverze....

26. července 2026  13:56,  aktualizováno  17:11

OBRAZEM: Havel s ňadry, kontroverzní panenky. Připomeňte si Knížákova díla

Výstava Milan Knížák - Žít jinak v Galerii umění Karlovy Vary

Ve věku 86 let zemřel výtvarník Milan Knížák. Osobnost českého undergroundu i bývalého šéfa Národní galerie provázela po celý život nekompromisnost a vyhrocené diskuse. Připomeňte si jeho život a...

26. července 2026  16:16

GLOSA: Když Vodníka zpíval Haken. Vrací se první česká nahrávka Rusalky

Eduard Haken jako Vodník v televizní inscenaci Dvořákovy Rusalky z roku 1960

Supraphon uvádí na trh nově remasterovanou první českou nahrávku opery Rusalka od Antonína Dvořáka. Kompletem z roku 1952 připomíná 30. výročí úmrtí proslulého představitele Vodníka, basisty Eduarda...

26. července 2026

Svým blízkým se vymazal z paměti. Jak Spider-Man dospěl a začal znovu

Premium
Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den

Čtyři roky poté, co měl premiéru titul Spider-Man: Bez domova, přichází Spider-Man: Zbrusu nový den. Ač strážce spravedlnosti obdařený po kousnutí pavoukem akrobatickými schopnostmi došel od svého...

26. července 2026

Renesanční osobnost, vzpomíná Macinka na Knížáka. Uměl i provokovat, řekl Baxa

Milan Knížák (28. října 2020)

Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák byl nepřehlédnutelnou součástí moderního českého umění a jeho úmrtím ztrácí česká kultura jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Shodli se na tom...

26. července 2026  13:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let

Milan Knížák na tiskové konferenci v Galerii umění Karlovy Vary. (11. dubna...

Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v...

26. července 2026  11:13,  aktualizováno  13:38

Uprchlice z Československa a holka od vedle. Snímek o sportovní rivalitě boduje

Chris Evertová (vpravo) pózuje s pohárem pro vítězku Roland Garros 1986, ve...

Streamovací platforma Netflix má za sebou první měsíc od uvedení dokumentu Chris a Martina: Poslední set. Dokumentu o výrazné rivalitě ve sportovním odvětví, která navždy změnila dějiny sportu....

26. července 2026  10:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×