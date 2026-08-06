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Pro fanoušky jsem navždy Malíček. Hvězda Hry o trůny v exkluzivním rozhovoru

Monika Zavřelová
  8:00

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Irský herec Aidan Gillen má nejraději festivaly, jako je Zlin Film Festival, kde může být blízko lidem. (květen 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Jeho obličej znáte, jen jméno se vám nemusí hned vybavit. Hrál vypočítavého Malíčka ve Hře o trůny, ambiciózního Carcettiho ve Špíně Baltimoru a objevil se třeba i v Bohemian Rhapsody. Irský herec Aidan Gillen v červnu po dvou dekádách navštívil Česko a promluvil o svých slavných rolích i novém filmu Trad. Rozhovor vznikl jako součást programu Zlín Film Festivalu.

Když se podívám na vaše nejznámější role, mají něco společného. Všichni tito muži tak trochu manipulují a vždy přemýšlejí o krok napřed. Imponují vám takoví hrdinové?
Mám rád lidi, kteří mají více vrstev. Nikdo totiž není jen dobrý nebo jen špatný, život není černobílý a tyhle role mi to dovolují zkoumat. Nebaví mě hrát někoho, koho pochopíte na první pohled. Zajímá mě, co je pod povrchem. Proč se tak ten člověk chová a co tím skrývá. Ono totiž zlo, kterému se snažíte porozumět, je mnohem zajímavější než zlo, které jenom přijímáte.

Praha se mi tehdy dostala pod kůži a od té doby jsem ji měl v hlavě jako jedno z těch měst, kam se chci vrátit.

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