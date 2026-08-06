Když se podívám na vaše nejznámější role, mají něco společného. Všichni tito muži tak trochu manipulují a vždy přemýšlejí o krok napřed. Imponují vám takoví hrdinové?
Mám rád lidi, kteří mají více vrstev. Nikdo totiž není jen dobrý nebo jen špatný, život není černobílý a tyhle role mi to dovolují zkoumat. Nebaví mě hrát někoho, koho pochopíte na první pohled. Zajímá mě, co je pod povrchem. Proč se tak ten člověk chová a co tím skrývá. Ono totiž zlo, kterému se snažíte porozumět, je mnohem zajímavější než zlo, které jenom přijímáte.
Praha se mi tehdy dostala pod kůži a od té doby jsem ji měl v hlavě jako jedno z těch měst, kam se chci vrátit.