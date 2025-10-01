Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová

Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v budoucnu zastupovat. Skutečné herečky jsou zděšené a vyzývají k bojkotu společností, které by s Norwoodovou navázaly spolupráci.

Zdá se, že Hollywood pro digitální herečku Tilly Norwoodovou červený koberec nerozbalí. Zděšené jsou nejen opravdové herecké hvězdy z masa a kostí, ale i filmové odbory.

„To je umělá inteligence? Bože můj, jsme v háji,“ řekla hvězdná Emily Blunt v podcastu pro Variety po zhlédnutí videa s Norwoodovou. „Je to opravdu, opravdu děsivé. No tak, agentury, nedělejte to. Prosím, přestaňte. Prosím, přestaňte nám brát naše mezilidské propojení.“

„Hluboce zavádějící a naprosto znepokojující,“ reagovala herečka a filmařka Natasha Lyonne. Rovněž vyzvala všechna profesní sdružení k bojkotu talentových agentur, které by s tímto AI výtvorem v budoucnu spojily své síly.

Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

V americké talk show The View zase komička a herečka Whoopi Goldbergová řekla, že diváci dokážou rozeznat rozdíl mezi skutečnými lidmi a syntetickými umělci. Byla tak skeptická k obavám, že výtvory umělé inteligence ukradnou práci lidským hercům. „Pohybují se jinak, naše tváře se pohybují jinak, naše těla se pohybují jinak,“ přemýšlela hvězda filmu Sestra v akci.

Zatímco Norwoodová je na sociálních sítích aktivní již několik měsíců, její existence překvapila Hollywood až poté, co web Deadline informoval o jejím víkendovém představení na filmovém festivalu v Curychu. Na tuto událost okamžitě se znepokojením zareagovaly herečky Toni Collette, Melissa Barrera nebo Kiersey Clemonsová. A obavy mají i filmové odbory.

„Nemá žádné životní zkušenosti, z nichž by mohla čerpat ani žádné emoce. Podle toho, co jsme viděli, diváky nezajímá sledování počítačem generovaného obsahu, který není spojený s lidskou zkušeností,“ uvedla odborová organizace SAG-AFTRA.

Umělá inteligence je v Hollywoodu již delší dobu palčivým tématem. Její využívání je klíčovým bodem sporů během stávek, které zde před dvěma lety ochromily celé filmové odvětví. Scenáristé a herci tehdy mimo jiné požadovali ochranu právě před touto novou technologií.

Nahradí nás digitální dvojníci. Proč slavní herci stávkují a co všechno nesmí

Ve svém prohlášení týkající se Norwoodové proto odborový svaz SAG-AFTRA připomněl agenturám a studiím, že použití digitální herečky v projektech by mohlo představovat problém pro smluvní ochranu, kterou si zajistily právě po stávce v roce 2023.

AI herečku stvořila pod křídly společnost Particle6 herečka a komička Eline Van der Veldenová. Prohlásila, že by pro stříbrné plátno ráda vytvořila další Scarlett Johanssonovou nebo Natalii Portmanovou. Na Tillyině instagramovém profilu však uvedla, že tato postava nenahrazuje člověka. Považuje ji za kreativní nástroj, experiment či umělecké dílo.

