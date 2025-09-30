Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí

Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z řad jejích skutečných hollywoodských kolegyň. Ty se bojí, že je jejich řemeslo v ohrožení.
Tilly Norwoodová je „digitální dcerou“ herečky, komičky a generální ředitelky produkční společnosti Particle 6 zaměřené na umělou inteligenci Eline Van der Veldenové. Společnost je totiž mateřskou firmou studia Xicoia, odkud samotná Tilly pochází .

„Když jsme poprvé spustili Tilly, lidé se ptali, co to má být? No a teď už jsme prakticky ve fázi oznamování, která agentura ji bude v příštích několika měsících zastupovat,“ uvedla Van der Veldenová v rozhovoru pro web Deadline.

Podle jejího názoru jsou herci vytvoření za pomoci AI budoucností filmového průmyslu. Především co se ekonomické roviny týče. Stejně jako dříve animace, loutkářství nebo počítačová grafika tak umělá inteligence otevřela nové možnosti kreativity.

„Vytvoření Tilly bylo pro mě aktem představivosti a řemeslného umění, podobně jako kreslení postavy, psaní role nebo tvarování představení. Oživení takové postavy vyžaduje čas, dovednosti a opakování. Ona je experimentem, nikoli náhradou. Velká část mé práce vždy spočívala v tom, že jsem satiricky nastavovala zrcadlo společnosti, a v tomto případě tomu není jinak,“ dodala v rozhovoru.

Van der Veldenová svou AI postavu vypustila do světa už na začátku tohoto roku, když jí postupně vytvořila účet na TikToku, Instagramu a YouTube. Tedy ještě předtím, než tak minulý týden oficiálně učinilo studio Xicoia.

Umělá inteligence živé herce nenahradí, říká Lukáš Příkazký

Ne všichni její nadšení sdílí. Po oficiálním představení Tilly na sebe totiž negativní reakce nenechaly dlouho čekat. Svou nelibost daly na sociálních sítích najevo například herečky Toni Collette, Melissa Barrera nebo Kiersey Clemonsová. Některé z nich dokonce navrhují bojkot agentur, které s umělou inteligencí spolupracují.

Skončí tedy herečky na dlažbě? Těžko říct, ovšem rozhodně ne hned. Samotná Eline Van der Veldenová považuje vytvoření digitální herečky za kreativní experiment, ne však za plnohodnotnou náhradu opravdových kolegyň.

„Těm, kteří jsou rozhořčení nad vytvořením postavy Tilly Norwoodové umělou inteligencí, říkám, že není náhradou za lidskou bytost, ale uměleckým dílem. Stejně jako mnoho forem umění před ní i ona podněcuje debatu a to samo o sobě ukazuje sílu kreativity. Umělou inteligenci nepovažuji za náhradu lidí, ale za nový nástroj, nový štětec,“ uvedla ve svém prohlášení Van der Veldenová.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.