Filmy, při jejichž tvorbě byla využita generativní umělá inteligence, mají podle nových pravidel Akademie filmového umění a věd šanci získat Oscara. Akademie v pondělí oznámila, že využití AI ani jiných digitálních nástrojů nebude hrát roli při rozhodování o nominacích – klíčová bude nadále lidská kreativita a zapojení, píše server BBC

Téma AI se v kinematografii dostalo do centra pozornosti poté, co herec Adrien Brody získal letos v březnu Oscara za hlavní roli ve filmu The Brutalist. V něm byla použita generativní AI k vylepšení jeho maďarského přízvuku. Podobné technologie pak pomohly i při úpravách zpěvu v hudebním snímku Emilia Pérez, který rovněž získal tyto dvě prestižní ocenění.

Podle Akademie byly nové podmínky připraveny s pomocí její Rady pro vědu a technologie. Další změna pravidel navíc stanovuje, že členové Akademie musí zhlédnout všechny nominované filmy v dané kategorii, pokud chtějí hlasovat ve finálním kole.

I přes rostoucí využití zůstává AI ve filmovém průmyslu kontroverzní. Umělci a herci vyjadřují obavy ze zneužití svého vzhledu či hlasu bez souhlasu, stejně jako z dopadů na pracovní příležitosti.

Právě obavy z nahrazení lidských tvůrců AI vedly k hollywoodským stávkám v roce 2023. Ty skončily až po dohodě o nových zárukách a pravidlech pro používání umělé inteligence.

Přestože se někteří tvůrci technologii otevřeně nebrání, jiní (jako například herečka Scarlett Johanssonová) varují před její možnou zneužitelností. Animátoři navíc upozorňují, že současná AI stále nedokáže dosáhnout kvality, jakou obvykle požaduje film oceněný Oscarem.

„Je to, jako kdyby vám s psaním pomáhal špatný autor,“ řekl Jonathan Kendrick, spoluzakladatel streamovací služby Rokit Flix. „Základ zvládne, ale pokud chcete něco s emocionální hloubkou, AI vám Oscara nezařídí,“ dodal Kendrick.