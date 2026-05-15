American Horror Story chystá 13. řadu. Tvůrce potvrdil návrat nečekané hvězdy

  10:00
Tvůrci American Horror Story Ryan Murphy a Brad Falchuk vypustí v září do světa už třináctou sérii oblíbené děsivé show, pro kterou potvrdili účast celé plejády hvězd. Fanoušci by se po několika letech měli mimo jiné znovu dočkat oceňované herečky Jessicy Lange. Podle zveřejněných indicií se chystaná série tematicky vrátí k ději třetí řady.
foto: Profimedia.cz

Jessica Lange v 8. sérii American Horror Story: Apocalypse (2018)
Podle serveru tvinsider a dostupných informací ze sociálních sítí se motiv očekávané série vrátí k pevným základům. Konkrétně se má točit znovu kolem skupiny čarodějnic z neworleanské Akademie slečny Robichauxové pro výjimečné mladé dámy, tak jak tomu bylo v diváky oblíbené třetí řadě s podtitulem Coven (2013) a částečně i v osmé sérii Apocalypse (2018).

Znovu se tak mohou diváci těšit na stěžejní herecké obsazení v podobě Evana Peterse, Angely Bassettové, Kathy Batesové, Emmy Robertsové, Billie Lourdové, Gabourey Sidibeové, Leslie Grossmanové a nově také na zpěvačku a herečku Arianu Grande.

Tvůrci je neochudí ani o hvězdnou Sarah Paulsonovou, která si coby herecký chameleon získala fanoušky v 9 z 12 dosud uveřejněných sériích. Její návrat do role Nejvyšší čarodějky Cordelie Goodeové potvrdil tvůrce Ryan Murphy na Instagramu 8. dubna letošního roku.

AHS 13
The Return of @mssarahcatharinepaulson as Cordelia Goode.
The Supreme Rises.
And yes we have rebuilt the entire Robichaux Academy.
Coming this September.

#AHS13

8. dubna 2026 v 21:15, příspěvek archivován: 14. května 2026 v 14:57
Návrat tahounky

Velmi překvapujícím, ale o to více potěšujícím faktem pro fanoušky je potvrzení účasti herečky Jessicy Lange, jež se jako oblíbená tahounka show objevila v první až čtvrté sérii. Jako hostující herečka hrála následně o pár let později ve dvou epizodách osmé série, která nese podtitul Apocalypse.

Držitelka dvou Oscarů v rozhovoru pro podcast GoLoud přitom ještě loni v únoru svůj návrat do seriálu razantně odmítla. Na otázku, zda se někdy v budoucnu k obsazení oblíbené show připojí, odpověděla: „Proboha, ne! Myslím tím, že jsem to nedělala už víc než 10, 12 let, takže ne, nehodlám to dělat.“

American Horror Story, Season 13.
Day One.
The return of Jessica Lange!

6. dubna 2026 v 17:11, příspěvek archivován: 14. května 2026 v 14:19
Poslední tři série Double Feature (2021), NYC (2022) a Delicate (2023) měly podle hodnocení na filmovém portálu ČSFD znatelně sestupnou tendenci, která u posledního jmenovaného titulu padla až na hranici pouhých 57 procent.

Návrat největších hereckých hvězd však nutně nemusí znamenat restart kultovního seriálu. Podle reakcí fanoušků na sítích se může jednat – i s přihlédnutím na účast nejzářivějších hvězd show – o závěrečnou sérii.

American Horror Story chystá 13. řadu. Tvůrce potvrdil návrat nečekané hvězdy

