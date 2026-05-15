Podle serveru tvinsider a dostupných informací ze sociálních sítí se motiv očekávané série vrátí k pevným základům. Konkrétně se má točit znovu kolem skupiny čarodějnic z neworleanské Akademie slečny Robichauxové pro výjimečné mladé dámy, tak jak tomu bylo v diváky oblíbené třetí řadě s podtitulem Coven (2013) a částečně i v osmé sérii Apocalypse (2018).
Znovu se tak mohou diváci těšit na stěžejní herecké obsazení v podobě Evana Peterse, Angely Bassettové, Kathy Batesové, Emmy Robertsové, Billie Lourdové, Gabourey Sidibeové, Leslie Grossmanové a nově také na zpěvačku a herečku Arianu Grande.
Tvůrci je neochudí ani o hvězdnou Sarah Paulsonovou, která si coby herecký chameleon získala fanoušky v 9 z 12 dosud uveřejněných sériích. Její návrat do role Nejvyšší čarodějky Cordelie Goodeové potvrdil tvůrce Ryan Murphy na Instagramu 8. dubna letošního roku.
Návrat tahounky
Velmi překvapujícím, ale o to více potěšujícím faktem pro fanoušky je potvrzení účasti herečky Jessicy Lange, jež se jako oblíbená tahounka show objevila v první až čtvrté sérii. Jako hostující herečka hrála následně o pár let později ve dvou epizodách osmé série, která nese podtitul Apocalypse.
Držitelka dvou Oscarů v rozhovoru pro podcast GoLoud přitom ještě loni v únoru svůj návrat do seriálu razantně odmítla. Na otázku, zda se někdy v budoucnu k obsazení oblíbené show připojí, odpověděla: „Proboha, ne! Myslím tím, že jsem to nedělala už víc než 10, 12 let, takže ne, nehodlám to dělat.“
Poslední tři série Double Feature (2021), NYC (2022) a Delicate (2023) měly podle hodnocení na filmovém portálu ČSFD znatelně sestupnou tendenci, která u posledního jmenovaného titulu padla až na hranici pouhých 57 procent.
Návrat největších hereckých hvězd však nutně nemusí znamenat restart kultovního seriálu. Podle reakcí fanoušků na sítích se může jednat – i s přihlédnutím na účast nejzářivějších hvězd show – o závěrečnou sérii.