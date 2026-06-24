Zpěvačka, vojačka, milenka. Agnieszka Hollandová točí film o Marlene Dietrichové

Berlinweh – Touha po domově vypráví příběh ženy, která strávila velkou část svého života v opozici vůči své vlasti a zároveň bojovala s hlubokou touhou po návratu. Marlene Dietrichovou sleduje během čtyř klíčových dnů ve čtyřech různých desetiletích a zasazuje její život do proměňujících se kulturních a politických souvislostí. Děj se odehrává v Paříži roku 1937, v Bergen-Belsenu v roce 1945, v Tel Avivu roku 1960 a znovu v Paříži v roce 1983.
„Pokaždé, když si říkám, že už nebudu točit filmy o skutečných, slavných lidech, se z minulosti vynoří někdo, kdo mi položí ty nejdůležitější a nejaktuálnější otázky a v jehož rozhodnutích mohu najít své vlastní volby a úzkosti,“ říká režisérka Agnieszka Hollandová.
„Marlene Dietrichová byla spleť protikladů: hvězda glamouru, přesto vynikající herečka, zpěvačka a vojačka. Egocentristka a věrná, velkorysá přítelkyně a milenka. Bojovnice za lidská práva, plná strachu a nejistot. Němka, která se v očích mnoha svých krajanů stala zrádkyní. Nevyprávíme její život v souvislém lineárním vyprávění,“ přemýšlí filmařka.
„Hledáme zlomové okamžiky, ve kterých se odráží to nejdůležitější a nejuniverzálnější – to, co dnes v jejím osudu nejsilněji rezonuje. Osud ženy, umělkyně, občanky a lidské bytosti. Jsem velmi ráda za příležitost pokračovat ve spolupráci s přáteli, se kterými jsem spoluvytvářela Franze. Bylo to vzrušující dobrodružství a já se těším na další,“ dodává jedna z nejvýznamnějších a nejrespektovanějších evropských filmařek současnosti.
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Ležel nahý na posteli, já dělala, že nic nevidím, popisuje Hollandová obtěžování
Producenti Šárka Cimbalová a Mike Downey k projektu dodávají: „Po úspěchu naší spolupráce na filmech Šarlatán, Hranice a Franz je myšlenka opětovné spolupráce s Agnieszkou vlastně neodolatelná. Berlinweh – Touha po domově spojuje řadu témat, která otevírají bohatý prostor pro zkoumání jedné z nejvíc fascinujících osobností 20. století. Scénář nabízí pronikavý pohled na její nekompromisní nezávislost, oddanost antifašismu a zároveň ukazuje její ochotu riskovat vše pro vlastní přesvědčení a překračovat zažité genderové normy.“