RECENZE: Nevím, co chci. Padesát odstínů pro náctileté zahájí Polibek

10:55 , aktualizováno 10:55

Dvě věci by měl náhodný divák novinky kin nazvané After: Polibek vědět předem. Zaprvé, že studentská romance panenské světice a temného vyvrhela cílí takřka výlučně na slečny pod hranicí dospělosti. Zadruhé, že Polibkem to teprve začíná.