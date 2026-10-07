Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vichry jsou daleko, ale film ze světa Hry o trůny zná datum. V hlavní roli Henry Cavill?

Autor:
  10:37
Z třetí sezony Zaklínače na Netflixu

Z třetí sezony Zaklínače na Netflixu | foto: Summer Game Fest

Hra o trůny
Matt Smith v třetí řadě seriálu Rod draka
Pedro Pascal a Lena Headey v seriálu Hra o trůny (2014)
Emma D’Arcy a Matt Smith v seriálu Rod Draka (2022)
50 fotografií
Autor slavné fantasy ságy Písně ledu a ohně George R. R. Martin si s dokončením šestého dílu s názvem Vichry zimy dává již léta na čas. Není jisté, zda se kniha vůbec kdy dostane na pulty knihkupectví. Pozitivnější zprávu hlásí filmové studio Warner Bros., když fanouškům příběhů ze Západozemí odtajnilo datum premiéry velkofilmu o Aegonu Dobyvateli.

Než slavný autor dokončí knihu, na které pracuje přibližně od roku 2010, mohou si fanoušci prozatím krátit čekání seriály podle jeho tvorby, jako jsou Hra o trůny (2011–2019), Rytíř Sedmi království (2026) a Rod draka (2022–2028). Dalším vizuálním počinem, na který se mohou diváci těšit, je velkofilm s názvem Game of Thrones: Aegon’s Conquest, který je již ve výrobě.

Studio Warner Bros. nyní podle serveru Variety s velkou slávou potvrdilo, že datum premiéry je stanoveno na 1. června roku 2029. Celá produkce připravovaného filmu by se měla vyšplhat do mamutích rozměrů srovnatelných třeba s kasově úspěšným velkofilmem Duna.

Jde to dobře. Autor Hry o trůny náhle oznámil, že práce na Vichrech zimy pokračují

Vedle data premiéry je nově známé též režijní vedení. Očekávaného snímku se ujme Brit Owen Harris, který stál už za svižnou sérií Rytíř Sedmi království. Jeho rukopis mohou znát diváci také například ze seriálů Black Mirror, Misfits: Zmetci nebo Skins.

Připojí se tak do tvůrčího týmu ke scenáristovi Beau Willimonovi, jehož účast studio ohlásilo letos v březnu. Jeho angažování předpovídá děj plný propracovaných akcí a špinavých intrik, tak jak to mají příznivci televizního zpracování Martinových příběhů rádi. Willimonovo jméno mohli v minulosti zahlédnout v titulkách u opěvovaného seriálu Andor ze ságy Star Wars či klasiky Domek z karet.

Příběh nového filmu se bude odehrávat zhruba tři století před dějem Hry o trůny. Zaměří se na Aegona I. Targaryena řečeného Dobyvatele, který si se svými sestrami a zároveň manželkami Rhaenys a Visenyou nelítostně podmanil Západozemí. V ohni a krvi, jak zní heslo starého valyrijského rodu, tehdy za pomoci draků dokázali sjednotili šest ze sedmi království.

Blonďatou paruku si připevnila tavnou pistolí. A pak se z ní stala hvězda televize

Promění se Zaklínač v Dobyvatele?

Už od první zmínky ohledně zfilmování Aegonova příběhu vyvstala mezi fanoušky otázka, kdo by měl neohroženého dračího vládce ztvárnit. Internetem od té doby naprosto dominantně rezonuje jméno Henry Cavill. A rozhodně by to nebyla volba špatná.

Představitel Geralta z Rivie ze série Zaklínač si ze svých dřívějších rolí (ke kterým patří i hrdinný Superman) nese skvělou kondici a bojové dovednosti. S nošením platinové kštice, typické pro rod Targaryenů, má též bohatou zkušenost.

gotandmore

Henry Cavill as Aegon The Conqueror.

Anyone know the artist?
#queen #dracarys #dragons #gameofthrones #ironthrone #dracarys #houseofthedragon #caraxes #syrax #meleys #dreamfyre #sunfyre #rhaenyra #rhaenyratargaryen #hotd #vhagar #sheepstealer #quicksilver #silverwing #quicksilver #seasmoke #daemontargaryen #morning #morghul #dragonstone #daenerystargaryen #millyalcock #emiliaclarke #jonsnow #daenerystargaryen #motherofdragons #khaleesi #asoiaf

28. října 2022 v 15:53, příspěvek archivován: 6. října 2026 v 15:48
oblíbit odpovědět uložit

Po sítích se tak ve velkém šíří fanouškovská tvorba AI obrázků a videí Aegona Dobyvatele s tváří britského herce.

darkwhale__room

Aegon the Conqueror

#houseofthedragon #gameofthrones

27. srpna 2026 v 12:24, příspěvek archivován: 6. října 2026 v 15:48
oblíbit odpovědět uložit

Na odtajnění, zda se nakonec charismatický Zaklínač promění v nelítostného Dobyvatele, si budeme muset ještě chvíli počkat. O kom se ale ve filmových kuloárech v posledních dnech šeptá v souvislosti s obsazením očekávaného filmu, je švédská herečka Rebecca Fergusonová. Už je údajně v úzkém výběru Warner Bros. na post jedné z hlavních rolí.

RECENZE: Bahno, špína, vtip i svěžest. Nový seriál ze světa Hry o trůny se velmi povedl
houseofthedragonmeme
4. října 2026 v 17:50, příspěvek archivován: 7. října 2026 v 8:28
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Dojemné setkání Svěráka s Uhlířem, defétista Brukner. Jak slavili Cimrmani

Zdeněk Svěrák se na oslavách Divadla Járy Cimrmana potkal s Jaroslavem Uhlířem...

Velkolepou oslavou vstoupilo do šedesáté sezony Divadlo Járy Cimrmana. Do Příchovic v Jizerských horách se v neděli sjely stovky fanoušků legendárního souboru. Nechyběli ani zakladatelé divadla či...

Obrovský propadák Toma Cruise. Digger může prodělat až 150 milionů dolarů

Plakát k filmu Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli

Nový film Toma Cruise měl být jedním z velkých titulů letošní filmové sezony, místo toho se z něho stal nepříjemný propadák. Snímek Alejandra G. Iñárritua zklamal po prvním víkendu v kinech i u...

Absolonová při koncertu k padesátinám bavila i dojímala. Překvapil ji Mareš

Monika Absolonová v pražském O2 Universum při svém koncertu k 50. narozeninám...

Čerstvá padesátnice Monika Absolonová velkolepě oslavila své životní jubileum narozeninovým koncertem v zaplněném O2 Universum, kde diváky uchvátila výběrem vlastních písní i hitů z její bohaté...

Hanba, křičeli na Klempíře na festivalu ve Frankfurtu. Kritizovala i Denemarková

Ministr kultury Oto Klempíř přednesl projev na zahajovacím ceremoniálu...

Ministři kultury, kteří ničí kulturu a literaturu, přicházejí a odcházejí, kultura a literatura ale zůstávají. Na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu to v úterý prohlásila česká...

Na český film nezvyklý žánr. Adamovská, Ramba a Kerekes točily Ztracenou Afroditu

Vica Kerekes a Tereza Ramba ve filmu Ztracená Afrodita

V česko-slovenské produkci vzniká nový dobrodružný film Ztracená Afrodita. Akční snímek o ztraceném artefaktu nevyčíslitelné hodnoty opředeném legendou bude podle tvůrců lákat množstvím akčních scén,...

Vichry jsou daleko, ale film ze světa Hry o trůny zná datum. V hlavní roli Henry Cavill?

Z třetí sezony Zaklínače na Netflixu

Autor slavné fantasy ságy Písně ledu a ohně George R. R. Martin si s dokončením šestého dílu s názvem Vichry zimy dává již léta na čas. Není jisté, zda se kniha vůbec kdy dostane na pulty...

7. října 2026  10:37

Vězeňský slang mě bavil. Ale pak už jsem hrozně chtěl domů, říká Kolečko o novince

Premium
Scenárista Petr Kolečko navštívil Sportfilm Festival Liberec. (4. října 2026)

Za mříže věznice zavede diváky nový seriál Oddíl B, který na konci týdne uvede platforma Oneplay. Za scénářem stojí Petr Kolečko, který opět spojil síly s režisérem Janem Prušinovským. Podle Kolečka...

7. října 2026

Přichází Minotaur či Spasení. Do kin míří výběr filmů z Benátek, Berlína a Cannes

Velkou cenu poroty si odnesl Minotaur v exilu žijícího ruského tvůrce Andreje...

Přehlídka Be2Can, jež přináší to nejzajímavější z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes, vstoupí do třináctého ročníku. Od 7. do 14. října uvede distributor Film Europe ve vybraných kinech Česka...

7. října 2026  9:15

Česká literatura v hlavní roli. Frankfurtský knižní veletrh začíná

Záběr z příprav literárního festivalu ve Frankfurtu (5. října 2026)

Ve Frankfurtu na Mohanem začal ve středu největší knižní veletrh světa, na kterém se Česku dostalo speciální pocty se svou domácí tvorbou hostovat. Program, který potrvá až do neděle nabídne více než...

7. října 2026  6:25

Hanba, křičeli na Klempíře na festivalu ve Frankfurtu. Kritizovala i Denemarková

Ministr kultury Oto Klempíř přednesl projev na zahajovacím ceremoniálu...

Ministři kultury, kteří ničí kulturu a literaturu, přicházejí a odcházejí, kultura a literatura ale zůstávají. Na zahajovacím ceremoniálu Frankfurtského knižního veletrhu to v úterý prohlásila česká...

6. října 2026  19:45,  aktualizováno  21:54

„Fašistická“ výstava nebo exilový pop-art. Museum Kampa zve na Medka i Kunce

Výstava Pop Renaissance nabízí výběr děl malíře Milana Kunce. (2. října 2026)

Opomíjená sochařka, známý exilový malíř a zakázaní čeští umělci, jejichž tvorbu označili komunistické deníky za fašismus. Na tuto zdánlivě nesourodou kombinaci zve v rámci trojice nových výstav...

6. října 2026  16:30

Češi na Eurovizi: neuspěl Kabát, Kerndlová ani Karel Gott. Nejúspěšnější byl Josef

Adonxs na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15. květma...

Letošní ročník hudební soutěže Eurovize je zatím poslední, kterého se Česko zúčastnilo. Česká televize se kvůli rozpočtu ročníku 2027 nezúčastní. Kdo z českých zpěváků či skupin byl v Eurovizi...

6. října 2026  16:28

Paramount převzal společnost Warner Bros. Discovery. Skupina nově nese jméno Skydance

Fúzi mediálních společností Paramount Global a Skydance schválily americké...

Americký mediální konglomerát Paramount Skydance v úterý dokončil převzetí konkurenční společnosti Warner Bros. Discovery v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů (2,4 bilionu Kč). Skupina, která nově...

6. října 2026  15:56

Vzniká film o Pepim Bicanovi. Tvůrci by ho rádi uvedli přímo v Edenu

Legendární fotbalista Pepi Bican nastupuje za tým SK Slavia Praha.

Režisér Jakub Červenka chystá celovečerní film o legendě českého fotbalu Josefu ‚Pepim‘ Bicanovi. Snímek o sešívaném hrdinovi se zaměří nejen na sportovní vavříny a euforii, ale také na silné životní...

6. října 2026  15:22

Hrozba plicního moru. Jak se bestseller stal „předpovědí“ skutečnosti

V Šelechovu místní zachytili pracovníka nemocnice v celotělovém obleku. Podle...

O nečekanou propagaci knihy americké novinářky Annie Jacobsenové o úniku smrtícího viru se postaral současný případ možného plicního moru v Irkutsku. Čtenáři na sociálních sítích sdílejí příspěvky,...

6. října 2026  14:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Haleluja! Žasli jsme. Spolupráce Hegerové se Suchým připomíná zlatou éru Semaforu

Premium
Hana Hegerová a Jiří Suchý

U příležitosti 95. narozenin Jiřího Suchého a nedožitých pětadevadesátin zpěvačky Hany Hegerové vydal Supraphon album Haleluja! Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého. Na ploše jednoho CD a dvou LP...

6. října 2026

Pozvu vás k sobě. Po obří Letné chystá Ztracený koncerty na šumavské louce

Po osmé hodině se na pódiu objevil Ztracený. Na diváky čeká podle pořadatelů...

Po největším koncertu své kariéry na Letenské pláni přichází Marek Ztracený s jeho naprostým opakem. Místo desetitisíců diváků pozve fanoušky na šumavskou louku v rodné Železné Rudě, kde odehraje...

6. října 2026  13:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.