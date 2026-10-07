Než slavný autor dokončí knihu, na které pracuje přibližně od roku 2010, mohou si fanoušci prozatím krátit čekání seriály podle jeho tvorby, jako jsou Hra o trůny (2011–2019), Rytíř Sedmi království (2026) a Rod draka (2022–2028). Dalším vizuálním počinem, na který se mohou diváci těšit, je velkofilm s názvem Game of Thrones: Aegon’s Conquest, který je již ve výrobě.
Studio Warner Bros. nyní podle serveru Variety s velkou slávou potvrdilo, že datum premiéry je stanoveno na 1. června roku 2029. Celá produkce připravovaného filmu by se měla vyšplhat do mamutích rozměrů srovnatelných třeba s kasově úspěšným velkofilmem Duna.
|
Jde to dobře. Autor Hry o trůny náhle oznámil, že práce na Vichrech zimy pokračují
Vedle data premiéry je nově známé též režijní vedení. Očekávaného snímku se ujme Brit Owen Harris, který stál už za svižnou sérií Rytíř Sedmi království. Jeho rukopis mohou znát diváci také například ze seriálů Black Mirror, Misfits: Zmetci nebo Skins.
Připojí se tak do tvůrčího týmu ke scenáristovi Beau Willimonovi, jehož účast studio ohlásilo letos v březnu. Jeho angažování předpovídá děj plný propracovaných akcí a špinavých intrik, tak jak to mají příznivci televizního zpracování Martinových příběhů rádi. Willimonovo jméno mohli v minulosti zahlédnout v titulkách u opěvovaného seriálu Andor ze ságy Star Wars či klasiky Domek z karet.
Příběh nového filmu se bude odehrávat zhruba tři století před dějem Hry o trůny. Zaměří se na Aegona I. Targaryena řečeného Dobyvatele, který si se svými sestrami a zároveň manželkami Rhaenys a Visenyou nelítostně podmanil Západozemí. V ohni a krvi, jak zní heslo starého valyrijského rodu, tehdy za pomoci draků dokázali sjednotili šest ze sedmi království.
|
Blonďatou paruku si připevnila tavnou pistolí. A pak se z ní stala hvězda televize
Promění se Zaklínač v Dobyvatele?
Už od první zmínky ohledně zfilmování Aegonova příběhu vyvstala mezi fanoušky otázka, kdo by měl neohroženého dračího vládce ztvárnit. Internetem od té doby naprosto dominantně rezonuje jméno Henry Cavill. A rozhodně by to nebyla volba špatná.
Představitel Geralta z Rivie ze série Zaklínač si ze svých dřívějších rolí (ke kterým patří i hrdinný Superman) nese skvělou kondici a bojové dovednosti. S nošením platinové kštice, typické pro rod Targaryenů, má též bohatou zkušenost.
Po sítích se tak ve velkém šíří fanouškovská tvorba AI obrázků a videí Aegona Dobyvatele s tváří britského herce.
Na odtajnění, zda se nakonec charismatický Zaklínač promění v nelítostného Dobyvatele, si budeme muset ještě chvíli počkat. O kom se ale ve filmových kuloárech v posledních dnech šeptá v souvislosti s obsazením očekávaného filmu, je švédská herečka Rebecca Fergusonová. Už je údajně v úzkém výběru Warner Bros. na post jedné z hlavních rolí.
|
RECENZE: Bahno, špína, vtip i svěžest. Nový seriál ze světa Hry o trůny se velmi povedl