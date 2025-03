Švédský herec Bill Skarsgård znovu zavítal do Prahy. Místo natáčení ho tu však tentokrát čekaly premiérové povinnosti. Ve středu večer ve Slovanském domě uvedl společně s jeho producentem Petrem...

Monika Absolonová, dvojnásobná bronzová Slavice oceněná i divadelní Thálií, se pohybuje na scéně od svých šestnácti let. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou v pořadu Rozstřel vzpomněla na své začátky,...

Ceny Žebřík letos odstartovaly netradičně, a to retrospektivní výstavou na velkoformátových panelech na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Výstava mapuje historii tradiční kulturní události a tuzemské...

Problematický „žlutý muž“. Rádia cenzurují hit kapely Spice Girls

Hit Spice Up Your Life dívčí kapely Spice Girls je u některých britských rozhlasových stanic v klatbě a pouštějí zcenzurovanou verzi, v níž je odstraněno slovo „yellow“ z verše „Yellow man in...