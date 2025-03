Příběh se odvíjí v reálném čase, kdy policie vyšetřuje vraždu mladé studentky, ze které je obviněn její třináctiletý spolužák Jamie Miller. Detektivové, psycholožka i členové chlapcovy rodiny hledají odpovědi na otázky po šokující vraždě, která otřásla městem. Kdo je za ni vlastně zodpovědný? Proč k ní došlo? A dalo se jí zabránit?

Za scénářem k seriálu stojí tvůrčí dvojice Jack Thorne a Stephen Graham. Druhý jmenovaný se navíc před kamerou objeví v roli otce podezřelého chlapce. „Chtěli jsme, abyste se na tuhle rodinu podívali a řekli si: Panebože, tohle by se mohlo stát i nám! A to, co se tu děje, je nejhorší noční můra obyčejné rodiny,“ uvedl Graham.

Technicky je seriál natočen na jeden záběr jako to mohou diváci znát z filmů Birdman nebo válečného dramatu 1917.

Britský web The Guardian píše o seriálu jako o televizním počinu, který „se za posledních deset let nejvíce přiblížil dokonalosti“. Drama o teenagerovi obviněném z vraždy je podle tamní recenzentky Lucy Manganové ohromující. Oslnivé herecké výkony a zdrcující otázky, které si minisérie klade, v divácích podle ní zůstanou hodně dlouho.

Minisérie boduje i u tuzemských diváků. Na webu Česko-Slovenské filmové databáze (ČSFD) si minisérie od sledujících vysloužila kladné ohodnocení v podobě 81 %.

„Herecky velmi kvalitní, obzvlášť scéna rozhovoru chlapce s psycholožkou ve 3. dílu je excelentní. Seriálu škodí to, co ho mělo odlišovat, a sice natáčení na jeden záběr; tvůrci si sami zkomplikovali vyprávění, část scén je evidentně balastních, protože je třeba překlenout nekonečnou cestu budovou školy nebo policejní stanice,“ myslí si třeba tamní uživatel Přemek.

Uživatelé filmové databáze Kinobox pak zatím sérii udělili průměrné hodnocení 71 %. „Výborné kriminální drama, které se soustředí více na dopad zločinu než na zločin samotný,“ píše se zde.