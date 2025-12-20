Sešvihala nacistu bičíkem. Poválečné pomstě však Adina Mandlová neunikla

Adina Mandlová se v Československu těšila popularitě srovnatelné s hvězdami z Hollywoodu. | foto: ČTK

  20:00
Když se ohlédneme za érou prvorepublikového filmu a měli bychom říct jméno jen jediné herečky, s největší pravděpodobností by to byla Adina Mandlová. V Československu se skutečně těšila popularitě srovnatelné s hvězdami Hollywoodu. Ačkoli jí osud házel klacky pod nohy, nenechala se zlomit a s hlavou pyšně vztyčenou kráčela dál.

Pohnuté osudy

Adina Mandlová dosáhla své popularity svou cílevědomostí a pragmatickou schopností využít všechny příležitosti. Ve své strategii se však přepočítala a kontakty s vlivnými nacisty se jí ve finále nevyplatily. Přitížilo jí i to, že od ní většina známých dala ruce pryč.

Je konec května 1945, pár týdnů po německé kapitulaci. Protektorát skončil a všude je zmatek. Rozbíhá se hon na Němce a kolaboranty. Adina Mandlová je v klidu, s vědomím toho, kolika lidem za války pomohla, má pocit, že se nemusí ničeho bát. Vypraví se proto bez rozpaků za svými přáteli na chatu poblíž Berounky. V neděli, za krásného počasí, se rozhodnou navštívit zraněného známého v nemocnici. Na nádraží v Berouně nasednou do kočáru a při radostné projížďce osvobozeným městem si dokonce zpívají. Vtom na kočár naskočí dva po zuby ozbrojení gardisté a posádku legitimují. Když přečtou jméno Mandlová, strhne se mela.

Pozvala ho k sobě do bytu, opila ho a přiměla podepsat rozhodnutí o znovuotevření divadla. Teprve pak vyhověla jeho masochistickým choutkám.

Pohnuté osudy

Seznamte se s hvězdami české kultury 20. století. Jak se žilo slavným osobnostem ze světa filmu, divadla, televize i popmusic ve složitých podmínkách té doby? Seriál Pohnuté osudy volně navazuje na stejnojmenný cyklus, který po mnoho let vycházel v Lidových novinách.

Noblesu neztratil ani v koncentráku. Po válce Oldřich Nový měnil frak za montérky

Filmová hvězda Oldřich Nový se za protektorátu odmítl rozvést se svou manželkou...

Je možné mít skoro holou hlavu, být menšího vzrůstu a v chůzi připomínat lyžaře, a přesto se stát...

Vystřídala řadu štací i milenců. Na fízla v posteli však Ljuba Hermanová doplatila

Na filmové plátno vstoupila s písní Život je jen náhoda, která jako by...

Na filmové plátno vstoupila s písní Život je jen náhoda, která jako by vystihovala celý její život....

Orchestr jako v Americe, žasl Werich. Karel Vlach dokázal vycítit, co má budoucnost

Legendární kapelník Karel Vlach byl pro tuzemskou popmusic zcela zásadní...

Kdyby se v 60. letech u nás pořádala televizní soutěž Československo hledá SuperStar, byl by zcela...

Režim ji chytil do pasti, kolegové poslali na smrt. Štěpničkovou však nezlomili

Jiřina Štěpničková a Rudolf Hrušínský ve filmu Barbora Hlavsová z roku 1942

Měla uhrančivé tmavě modré oči, které prý člověku nahlédly přímo do duše. Jiřina Štěpničková byla ...

Vztekloun českého divadla s jemnou duší. Petr Haničinec byl muž plný protikladů

Herec Petr Haničinec na snímku z roku 2005.

Petr Haničinec byl hercem protikladů. Bouřlivák, drsňák, ale i citlivý recitátor poezie nebo...

Roztomilý vztekloun. Miloš Nedbal v touze hrát poctivé divadlo skončil i v Národním

Jiřina Jirásková, Miloš Nedbal a Iva Janžurová v seriálu Sňatky z rozumu z roku...

Nejčastěji hrál protivné nerudné chlapy, natvrdlé oficíry, případně vzdělané profesory. Vzteklouni...

Tělo matky unesla z pitevny, proklouzla Berlínskou zdí. Traumata Soni Červené

Světoznámá operní pěvkyně Soňa Červená (1925–2023) se prosadila v dílech...

VIDEO Operní pěvkyně světového věhlasu, proslulá Carmen své generace a v posledních letech života dáma s...

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. V souvislosti s úmrtím páru policisté zadrželi a obvinili jejich...

Zemřel Zed z Pulp Fiction. Herci Peteru Greenovi bylo 60 let

Peter Greene v roce 2018

Ve věku 60 let zemřel americký herec Peter Green, který je českému publiku znám především zápornými rolemi ve filmech Maska nebo Pulp Fiction. Jeho manažer úmrtí potvrdil listu New York Post.

A co kdybych ráno potratila? Elizaveta Maximová o nevhodných dotazech i filmu Máma

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Elizaveta Maximová.

Když loni v zimě mrzla v lesích při natáčení filmu Máma režiséra Jiřího Stracha, netušila, že o rok později jí bude ve stoje za výkon v hlavní roli tleskat plná Lucerna. Elizaveta Maximová v...

Zemřel mladý Brůna ze Studny. Josefovi Kubíčkovi bylo 96 let

Josef Kubíček

Ve věku 96 let zemřel herec Josef Kubíček. Úmrtí umělce, který se proslavil v detektivním seriálu Třicet případů majora Zemana, oznámila jeho dcera Dominika Fornerová.

Bylo mi pětadvacet, sbalila jsem kufr a řekla si teď, nebo nikdy, popisuje herečka

Diana Dulínková

Bez herecké školy, bez zkušeností, jen s jedním kufrem a vírou, že to dokáže. Diana Dulínková se v pětadvaceti rozhodla stát herečkou – a sen si začala plnit. V rozhovoru mluví o prvních krocích před...

Sešvihala nacistu bičíkem. Poválečné pomstě však Adina Mandlová neunikla

Premium
Adina Mandlová se v Československu těšila popularitě srovnatelné s hvězdami z...

Když se ohlédneme za érou prvorepublikového filmu a měli bychom říct jméno jen jediné herečky, s největší pravděpodobností by to byla Adina Mandlová. V Československu se skutečně těšila popularitě...

20. prosince 2025

GLOSA: Jak se dá kouzlit s modernou. To předvedla Kožená s filharmonií

Magdalena Kožená, Simon Rattle a členové České filharmonie na koncertě v...

Poslední týdny letošního roku se v Praze zdržovali dirigent Simon Rattle a pěvkyně Magdalena Kožená. Manželský pár nejprve převzal Cenu Antonína Dvořáka, pak společně vystoupil s Českou filharmonií.

20. prosince 2025  15:30

Zemřela zpěvačka Anna Rusticano, italská múza skladatele Karla Svobody

Italská zpěvačka Anna Rusticano na fotografii v knize o skladateli Karlu...

Ve věku 71 let zemřela začátkem týdne v Římě populární italská zpěvačka Anna Rusticano, která byla v minulosti známá i v Československu. V osmdesátých letech spolupracovala s hudebním skladatelem...

20. prosince 2025  15:15

Tuvia Tenenbom: Západní břeh je Divoký západ, média jen berou zprávy neziskovek

Premium
Tuvia Tenenbom

Bože, čí je tahle země? To je otázka, která je nejen titulem knihy izraelského novináře a spisovatele Tuvii Tenenboma. Ten mezi židovskými osadníky a Araby v oblasti Judee a Samaří, která byla...

20. prosince 2025

TELEVIZIONÁŘ: Jak si zamilovaný Američan v Paříži dotančil pro Oscary

Gene Kelly ve filmu Američan v Paříži (1951)

Po Novém roce tomu bude už pětasedmdesát let, co se zrodil jeden z nesmrtelných muzikálů. Za úspěch snímku Američan v Paříži, který v sobotu připomene ČT art, mohou především tři muži.

20. prosince 2025  8:29

RECENZE: Charles Dickens vypráví dětem, jak z Ježíška vyrostl Král králů

60 % Premium
Z filmu Král králů

V přesile konfekčních příběhů se Santou Clausem se skromně hlásí o slovo Král králů, animovaná verze příběhu Ježíše Krista určená hlavně dětem, ale zajímavá i pro dospělé, protože do ní vstupuje...

19. prosince 2025

Tříhodinový spořič obrazovky. Zahraniční recenze třetího Avatara příliš nešetří

Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

Film Avatar: Oheň a popel Jamese Camerona vyvolal po premiéře rozdílné reakce zahraničních médií. Zatímco část kritiků ocenila vizuální stránku snímku, jiní mluvili o vyčerpání série. „Nejnovější...

19. prosince 2025  12:11

Ohníček a Sedmička jsou dávno pryč. Mateřídouška však vychází už 80 let

Mateřídouška

Časopisů, které si mohou číst žáci prvního stupně základních škol, dnes vychází v České republice celá řada, žádný z nich se ale nemůže pochlubit tradicí jako Mateřídouška. Dnes si „časopis pro...

19. prosince 2025  10:39

RECENZE: Rammstein z druhé ruky. Sólový Till Lindemann se zapouzdřil sám v sobě

Premium
Koncert Tilla Lindemanna v O2 areně (18. prosince 2025, Praha)

Till Lindemann, frontman kapely Rammstein, přijel v rámci turné Meine Welt do pražské O2 představit jak svůj sólový samostatný materiál, tak skladby z projektu Lindemann, který s ním tvořil švédský...

19. prosince 2025

To nebude koncert, to bude symfonie, láká Anna K. na vystoupení s orchestrem

Anna K. s Českým národním symfonickým orchestrem. Koncert v pražském O2...

Anna K. se svými nejlepšími písněmi, Český národní symfonický orchestr a dvojnásobný držitel Grammy Gast Waltzing. Na specifický a ojedinělý zážitek se mohou hudební fanoušci těšit v dubnu 2027 v...

18. prosince 2025  16:24

RECENZE: Jak obstál Václav Havel, když si za normalizace zahrával s čertem

Premium
Komiksová kniha Havel: hrátky s čertem

Václav Havel (1936–2011) byl, je a nejspíš ještě nějaký ten pátek bude vděčné téma. Ke zpracování v jakékoli podobě. Na divadle, ve filmu, v literatuře – a samozřejmě v komiksu.

18. prosince 2025

RECENZE: Zajetí, útěk, zajetí, útěk. Třetí Avatar je velkolepá mayovka beze změny

65 % Premium
Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

Spojení dabingu, 3D a více než tříhodinové délky zosobňuje pro řadu diváků trojnásobnou újmu, ale v případě filmu Avatar: Oheň a popel má české znění alespoň jednu zásluhu. Zazvoní v něm totiž jediný...

18. prosince 2025

