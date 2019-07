VIDEO: Ad Astra. K výročí Apolla 11 poletí Brad Pitt ke hvězdám

A film Ad Astra bude skutečně hvězdně obsazený. Vedle Pitta se v něm objeví Liv Tylerová, Tommy Lee Jones nebo Donald Sutherland.

Tvůrci se netají tím, že snímek vznikl také k výročí Apolla 11, které poprvé dostalo člověka na Měsíc. „Cestování do vesmíru láká lidstvo od nepaměti,“ říká Gray. „Neměli bychom tam být, neměli bychom si poletovat 250 mil mimo atmosféru. Lidského ducha však pohání chuť objevovat.“

Název filmu vznikl z latinského úsloví Per aspera ad astra. „Znamená to Přes překážky ke hvězdám, a to mi přišlo velmi krásné,“ dodává režisér. Ukázku z filmu a krátký rozhovor s Jamesem Grayem najdete ve videu v úvodu článku.