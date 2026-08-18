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Pozor! Brouci už zase přecházejí. Tvůrci čtyř filmů o Beatles točili u Abbey Road

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  15:17
Záběr z natáčení Sama Mendese na přechodu u známého nahrávacího studia Abbey...

Záběr z natáčení Sama Mendese na přechodu u známého nahrávacího studia Abbey Road (16. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Záběr z natáčení Sama Mendese na přechodu u známého nahrávacího studia Abbey...
Záběr z natáčení Sama Mendese na přechodu u známého nahrávacího studia Abbey...
Záběr z natáčení Sama Mendese na přechodu u známého nahrávacího studia Abbey...
Záběr z natáčení Sama Mendese na přechodu u známého nahrávacího studia Abbey...
36 fotografií
Slavní Brouci znovu přešli přes přechod u nahrávacího studia Abbey Road. Stalo se tak v rámci natáčení čtyř snímků režiséra Sama Mendese o kapele The Beatles. Kompletní herecké složení se tak prošlo po místě, kde před 57 lety vznikla fotografie k jednomu z nejikoničtějších přebalů v historii hudby.

Původní slavná fotografie je jednou ze série fotek, kterou 8. srpna 1969 pořídil Iain Macmillan, přítel zpěváka Johna Lennona a jeho manželky Yoko Ono. Fotografie vznikly během pár minutách, kdy si fotograf před slavný přechod postavil štafle a nechal hudebníky přejít několikrát z jedné strany na druhou.

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Na slavném snímku přechází za sebou John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney a George Harrison. Stejným způsobem přešli po 57 letech při filmování svých rolí i Harris Dickinson, Barry Keoghan, Paul Mescal a Joseph Quinn.

A filmaři propracovali natáčení slavného snímku do nejmenších detailů. Do zatarasené ulice vedle početného štábu dopravili historické automobily, které koncem 60. let minulého století brázdily vozovky nejen v londýnském obvodu Westminster. Přidali také chodce v dobových kostýmech, které je možné zahlédnout v zadním plánu slavné fotografie.

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Čtveřice snímků, kde se každý bude věnovat životu jednoho ze slavných Brouků, vstoupí do kin v dubnu roku 2028. Vedle zmíněných představitelů legendárních hudebníků se ve filmech objeví také Saoirse Ronanová, James Norton nebo Lucy Boyntonová.

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