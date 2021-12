VIDEO: V kolika rande appkách jedeš? Pokračování Sexu ve městě má trailer

Seriál A jak to bylo dál... (v originále And Just Like That...) z produkce HBO Max navazuje na veleúspěšný seriál Sex ve městě z přelomu tisíciletí. Pokračování opět sleduje přátelství Carrie (Sarah Jessica Parkerová), Mirandy (Cynthia Nixonová) a Charlotte (Kristin Davisová), ovšem nyní „na jejich složité životní cestě po třicítce a ještě složitější cestě po padesátce“.

Do seriálu se tedy ve stejném obsazení objeví trojice původních hrdinek. Čtvrtou byla Samantha v podání Kim Cattrallové, která se však už dříve vyjádřila, že se k seriálu vracet nechce.

V nové sérii se dále objeví třeba Sara Ramírezová, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parkerová, Karen Pittmanová či Chris Noth, David Eigenberg a Willie Garson.

Desetidílný seriál bude na HBO Max uveden dvěma epizodami ve čtvrtek 9. prosince. Navazujících osm epizod bude postupně uváděno každý čtvrtek.