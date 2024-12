VIDEO: Děsivý horor ukáže nakažené lidstvo 28 let poté. Natočili ho na iPhone

Ač to bude ve skutečnosti „pouhých“ třiadvacet let, co se do kin dostal hororový snímek Dannyho Boylea 28 dní poté, naváže na něj v červnu pokračování nazvané 28 let poté. Původní snímek z roku 2002 tehdy zaujal komorním zpracováním tématu nákazy, která se šíří Británií, jednou z prvních velkých rolí pro Cilliana Murphyho a taktéž technickým zpracováním. Pro větší autentičnost totiž režisér Boyle točil nakažené pomocí zpomalujícího efektu, aby u nich dosáhl trhaných pohybů evokujících zombie.

Film se o pět let později dočkal už ne tolik vydařeného pokračování 28 týdnů poté v režii Juana Carlose Fresnadilla. Nyní se ovšem k tématu vracejí režisér Danny Boyle a scenárista Alex Garland, aby divákům představili vlastní vizi, co se stalo se světem jejich prvního filmu po osmadvaceti letech.

Ve snímku 28 let poté se opět v hlavní roli představí nyní už Oscarem oceněný Cillian Murphy, dále Ralph Fiennes či Aaron-Taylor Johnson. Diváci zde budou sledovat osud skupiny, která se před nakaženými ukryla do karantény malého ostrova. Jeden z nich se ale přes střeženou hráz vydá na pevninu, aby zde zjistil, co se se světem nakažených za téměř tři desetiletí stalo.

Technickou zajímavostí snímku je skutečnost, že jej Boyle z větší části točil na iPhone 15 Pro Max (s pomocí různých profesionálních nástavců), aby dosáhl autentické atmosféry. Horor 28 let poté bude mít českou premiéru 19. června. Režisér už dále ohlásil jeho pokračování s pracovním názvem 28 Years Later Part II: The Bone Temple.