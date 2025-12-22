10 NEJ filmů a pohádek o Vánocích na HBO Max. Jeden má 91 procent

Tereza Hrabinová
  11:27
Sledujte filmy, seriály i olympijské přenosy bez omezení.
HBO Max bude o Vánocích 2025 vysílat i Vánoční příběh.

HBO Max bude o Vánocích 2025 vysílat i Vánoční příběh. | foto: Europeana Production

20 fotografií

Zimní večery, horký čaj a nekonečná zásoba zábavy. Na to se o Vánocích těší snad každý. Přinášíme tipy na zaručenou vánoční pohodu s programem streamovací služby HBO Max.

Pohádky pro Emu

  • Hodnocení na ČSFD: 71 %
  • Česko, 2016, 112 min

Film o úředníkovi, kterému se v padesáti letech obrátí život naruby, když se má postarat o osmiletou dívku, údajně svou dceru, o jejíž existenci neměl tušení. Do celé situace nečekaně vstupuje i Marie, s níž zprvu rozehraje zvláštní, předstíraný vztah. Laskavý příběh o tom, že zázraky někdy přicházejí tiše a život se může změnit i ve chvíli, kdy už s tím nepočítáme.

Snímek Pohádky pro Emu.
Z filmu Pohádky pro Emu

Tonda, Slávka a kouzelné světlo

  • Hodnocení na ČSFD: 79 %
  • Česko / Slovensko / Maďarsko, 2023, 82 min

Jedenáctiletý Tonda má výjimečnou vlastnost, od narození svítí. Namísto radosti mu ale jeho světlo přináší spíš samotu a strach z nepochopení. Všechno se změní s příchodem nové sousedky Slávky.

Vizuálně nápaditá pohádka nabízí o Vánocích nejen útěk do světa dětské fantazie, ale i laskavé poselství o tom, že každý z nás v sobě nese něco zvláštního. A že to stojí za to přijmout, nejen u sebe, ale i u druhých.

Vánoční příběh

  • Hodnocení na ČSFD: 52 %
  • Česko, 2022, 123 min

Vánoční příběh přináší mozaiku osudů několika rodin, které se během svátků snaží zvládnout příbuzenské napětí, nečekané hosty, emocionální výbuchy i kapra. Tenhle film je jako samotné Vánoce. Trochu chaotický, trochu dojemný, občas zábavný, ale hlavně lidský. Ideální příležitost zpomalit, zasmát se a možná si i připomenout, že žádná rodina není úplně normální. A to je vlastně úplně v pořádku.

Ve filmu Vánoční příběh si zahrála celá řada známých herců včetně Pavla Kříže.
Ve filmu Vánoční příběh si zahrála celá řada známých herců, nechyběli ani Jana...
Ve filmu Vánoční příběh si zahrála celá řada známých herců v čele s Jiřinou...

Wonka

  • Hodnocení na ČSFD: 72 %
  • USA, 2023, 116 min

Příběh mladého Willyho Wonky, který navzdory překážkám, chamtivosti i mocnému cukrářskému kartelu vytrvale bojuje za svůj sen otevřít vlastní čokoládovnu, je plný fantazie, humoru a vynalézavosti.

O Vánocích, kdy se věří na zázraky a sladkosti mizí rychleji než dárky pod stromkem, je tenhle film ideální volbou. Připomíná, že sny se plní těm, kdo se jich opravdu drží.

Timothée Chalamet ve filmu Wonka

Timothee Chalamet a Hugh Grant ve filmu Wonka

Tučňáci z Madagaskaru

  • Hodnocení na ČSFD: 68 %
  • USA, 2014, 90 min

Tučňáci z Madagaskaru se z vedlejších postav stávají hlavními hrdiny animované komedie, která sází na špionážní zápletku, humor a sehraný tým čtyř agentů. Skipper, Kowalski, Rico a Vojín se postaví nebezpečnému padouchovi. Ideální rodinná podívaná pro sváteční dny, kdy potřebujete záchranu před melancholií z příliš velkého množství snězeného cukroví.

Ze seriálu Tučňáci z Madagaskaru
Z animovaného filmu Tučňáci z Madagaskaru
Z animovaného filmu Tučňáci z Madagaskaru

Nekonečný příběh

  • Hodnocení na ČSFD: 85 %
  • Západní Německo / USA, 1984, 94 min

Malý Bastien se během čtení tajemné knihy stává součástí říše Fantazie, světa, který mizí, když lidé přestanou snít. Film Wolfganga Petersena z roku 1984 okouzluje i po letech propracovanými triky, silným příběhem a připomínkou, že fantazie není únik, ale způsob, jak se vyrovnat se světem. Ideální volba na zimní večer, kdy potřebujete na chvíli zmizet jinam, bez nutnosti hledat pas.

Noah Hathaway ve filmu Nekonečný příběh (1984)
Tami Stronachová ve filmu Nekonečný příběh (1984)

Pelíšky

  • Hodnocení na ČSFD: 91 %
  • Česko, 1999, 116 min

Rodinná vánoční klasika, kterou není třeba dlouze představovat. A pokud Pelíšky nestihnete na Štědrý den v televizi, můžete si je pustit kdykoli na HBO Max. S jemnou ironií a nezaměnitelným humorem zachycuje střet tří generací na konci šedesátých let.

Z filmu Pelíšky
Bolek Polívka ve filmu Pelíšky.
Jarosav Dušek a jeho těžítko jsou patří ke klenotům Pelíšků.

Tři bratři

  • Hodnocení na ČSFD: 53 %
  • Česko / Dánsko, 2014, 87 min

Tři sourozenci se vydávají do světa, aby si našli nevěsty. Čeká je spousta nástrah, kouzelných setkání a samozřejmě i láska. Scénář Zdeňka Svěráka a hudba Jaroslava Uhlíře dělají z tohoto filmu příjemnou volbu pro celou rodinu. Ideálně se zabalenou dekou a miskou cukroví.

Tomáš Klus si vyzkoušel, jaké je to zachránit spící princeznu.
Vojta Dyk jakoby z oka vypadl Ivanovi z Mrazíka.
Z pohádky Tři bratři

Anděl Páně 1 a 2

Klasika, která o Vánocích nemůže chybět. Oba díly Anděla Páně přinášejí laskavý humor, andělskou nešikovnost a pořádnou dávku nebeské (i pozemské) moudrosti. Pohádky připomínají, že i když jsme občas jako andělé, co ztratili mapu, s trochou přátelství, lásky a odpuštění se vždycky dá najít cesta zpátky, nahoru i k sobě.

Z natáčení pohádky Anděl Páně 2. Herec Jiří Bartoška.

Maraton: Harry Potter, Pán prstenů a Hobit

Kdy jindy si dopřát filmový maraton plný magie, přátelství a odvahy než právě o Vánocích? Harry Potter, Pán prstenů i Hobit vás zavedou do světů, kde hrdinové nikdy neztratí víru, i když čelí drakům, Temnému pánovi nebo hodinám beze spánku. Nasaďte si teplé ponožky, připravte cukroví, zalijte si hrnek oblíbeného nápoje a nechte se unést epickým dobrodružstvím. Vánoce jsou ideální čas na to, zpomalit a ztratit se v příbězích, které nikdy nezestárnou.

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Režiséra Roba Reinera s manželkou zavraždili, policie obvinila jejich syna

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Americký režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer Reinerová jsou mrtví. V neděli byli nalezeni ve svém domě v Los Angeles. V souvislosti s úmrtím páru policisté zadrželi a obvinili jejich...

A co kdybych ráno potratila? Elizaveta Maximová o nevhodných dotazech i filmu Máma

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je herečka Elizaveta Maximová.

Když loni v zimě mrzla v lesích při natáčení filmu Máma režiséra Jiřího Stracha, netušila, že o rok později jí bude ve stoje za výkon v hlavní roli tleskat plná Lucerna. Elizaveta Maximová v...

KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu

Rychlé šípy ve Stínadlech (Z výstavy Ženy a jiná dobrodružství Bohumila...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů...

Zemřel mladý Brůna ze Studny. Josefovi Kubíčkovi bylo 96 let

Josef Kubíček

Ve věku 96 let zemřel herec Josef Kubíček. Úmrtí umělce, který se proslavil v detektivním seriálu Třicet případů majora Zemana, oznámila jeho dcera Dominika Fornerová.

RECENZE: Silný prožitek. Jiří Strach s filmem Máma zariskoval, ale vyplatilo se

80 % Premium
Elizaveta Maximová ve filmu Máma (2025)

Byl to hodně riskantní krok, pozvat nedělního diváka k příběhu, v němž figurují tak nepříjemné prvky jako mentální postižení, dětský domov či smrt, ale vyplatil se. Příběh Máma si totiž podmaňuje...

Vánoční TV program 2025: co bude v televizi o letošních svátcích

Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)

Televizní program pro letošní Vánoce je tradičně nabitý premiérami, kultovními klasikami a speciálními zábavnými pořady. Přinášíme rozsáhlý a přehledný průvodce programem České televize, Novy i Primy...

22. prosince 2025  11:38

10 NEJ filmů a pohádek o Vánocích na HBO Max. Jeden má 91 procent

Pavel Kříž ve filmu Vánoční příběh (2021)

Sledujte filmy, seriály i olympijské přenosy bez omezení. K půlročnímu předplatnému iDNES Premium teď získáte tříměsíční přístup ke streamovací službě HBO Max zdarma. Zábava na celé zimní večery je...

22. prosince 2025  11:27

Herec James Ransone spáchal sebevraždu. Zahrál si v hororu To či seriálu The Wire

Americký herec James Ransone

V pátek ve věku 46 let zemřel americký herec a hudebník James Ransone. Podle informací policie byl nalezen mrtvý ve svém bytě v Los Angeles. Soudní lékař po prvotním ohledání konstatoval, že herec...

22. prosince 2025  9:59

Polovina lidí v Česku chce vracet „staré dobré časy“, škoda slov, říká David Koller

Premium
Hudebník a zpěvák David Koller

David Koller vydal koncertní album Live Forum Karlín 2024 se záznamem koncertu, který s doprovodnou kapelou Kollerband odehrál v prosinci loňského roku. Kromě toho připravuje narozeninový koncert a...

22. prosince 2025

KVÍZ: Stínadla se bouří. Vyhrajte zásadní foglarovku v soutěžním kvízu

Rychlé šípy ve Stínadlech (Z výstavy Ženy a jiná dobrodružství Bohumila...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Jako třetí v pořadí vychází druhý díl z trilogie Rychlých Šípů...

vydáno 22. prosince 2025

Bude Anděl Páně 3? Dejž to Pánbůh, děti moje, vzkazuje z nebe sám Jiří Bartoška

Premium
Z natáčení pohádky Anděl Páně 2. Herec Jiří Bartoška.

Anděl Páně měl premiéru před dvaceti lety a společně s druhým dílem se stal novodobou klasikou televizních Vánoc. Zvažovaný třetí film ztratil smrtí Jiřího Bartošky nenahraditelného představitele...

21. prosince 2025

GLOSA: Velký český mág barokní hudby, o kterém však i Wikipedie mlčí

Soubor Musica Antiqua Praha se svým šéfem na archivním snímku

Pavel Klikar je výjimečná osobnost české hudby, dnes bohužel zůstávající ve stínu. Širší veřejnosti je asi nejznámější jako zakladatel Originálního českého synkopického orchestru, ale významnou práci...

21. prosince 2025  15:30

Smolný pád na nůž ho navždy poznamenal. Geniálního Josefa Ladu život nešetřil

Premium
Malíř Josef Lada

Vytvořil stovky a možná i tisíce obrázků, přesto je Josef Lada považován hlavně za autora těch vánočních a zimních… Díky jeho ilustracím vynikly víc i příběhy jiných autorů. Umíte si snad představit...

21. prosince 2025

OBRAZEM: Michal Prokop pomohl ve Foru Karlín zapomenout na předvánoční stres

Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín (20. prosince 2025, Praha).

Další ze svých tradičních vánočních koncertů odehrál v pražském Foru Karlín zpěvák a skladatel Michal Prokop. Zahrál skladby novější i klasické hity a převzal platinovou desku za prodeje alba...

21. prosince 2025  10:04

Sešvihala nacistu bičíkem. Poválečné pomstě však Adina Mandlová neunikla

Premium
Adina Mandlová se v Československu těšila popularitě srovnatelné s hvězdami z...

Když se ohlédneme za érou prvorepublikového filmu a měli bychom říct jméno jen jediné herečky, s největší pravděpodobností by to byla Adina Mandlová. V Československu se skutečně těšila popularitě...

20. prosince 2025

GLOSA: Jak se dá kouzlit s modernou. To předvedla Kožená s filharmonií

Magdalena Kožená, Simon Rattle a členové České filharmonie na koncertě v...

Poslední týdny letošního roku se v Praze zdržovali dirigent Simon Rattle a pěvkyně Magdalena Kožená. Manželský pár nejprve převzal Cenu Antonína Dvořáka, pak společně vystoupil s Českou filharmonií.

20. prosince 2025  15:30

Zemřela zpěvačka Anna Rusticano, italská múza skladatele Karla Svobody

Italská zpěvačka Anna Rusticano na fotografii v knize o skladateli Karlu...

Ve věku 71 let zemřela začátkem týdne v Římě populární italská zpěvačka Anna Rusticano, která byla v minulosti známá i v Československu. V osmdesátých letech spolupracovala s hudebním skladatelem...

20. prosince 2025  15:15

