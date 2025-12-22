10 NEJ filmů a pohádek o Vánocích na HBO Max. Jeden má 91 procent

Zimní večery, horký čaj a nekonečná zásoba zábavy. Na to se o Vánocích těší snad každý. Přinášíme tipy na zaručenou vánoční pohodu s programem streamovací služby HBO Max.
Pohádky pro Emu
- Hodnocení na ČSFD: 71 %
- Česko, 2016, 112 min
Film o úředníkovi, kterému se v padesáti letech obrátí život naruby, když se má postarat o osmiletou dívku, údajně svou dceru, o jejíž existenci neměl tušení. Do celé situace nečekaně vstupuje i Marie, s níž zprvu rozehraje zvláštní, předstíraný vztah. Laskavý příběh o tom, že zázraky někdy přicházejí tiše a život se může změnit i ve chvíli, kdy už s tím nepočítáme.
Tonda, Slávka a kouzelné světlo
- Hodnocení na ČSFD: 79 %
- Česko / Slovensko / Maďarsko, 2023, 82 min
Jedenáctiletý Tonda má výjimečnou vlastnost, od narození svítí. Namísto radosti mu ale jeho světlo přináší spíš samotu a strach z nepochopení. Všechno se změní s příchodem nové sousedky Slávky.
Vizuálně nápaditá pohádka nabízí o Vánocích nejen útěk do světa dětské fantazie, ale i laskavé poselství o tom, že každý z nás v sobě nese něco zvláštního. A že to stojí za to přijmout, nejen u sebe, ale i u druhých.
|
K půlročnímu předplatnému iDNES Premium dáváme HBO Max zdarma na tři měsíce. Zábava na zimní večery je zajištěna! A ušetříte 777 Kč
Vánoční příběh
- Hodnocení na ČSFD: 52 %
- Česko, 2022, 123 min
Vánoční příběh přináší mozaiku osudů několika rodin, které se během svátků snaží zvládnout příbuzenské napětí, nečekané hosty, emocionální výbuchy i kapra. Tenhle film je jako samotné Vánoce. Trochu chaotický, trochu dojemný, občas zábavný, ale hlavně lidský. Ideální příležitost zpomalit, zasmát se a možná si i připomenout, že žádná rodina není úplně normální. A to je vlastně úplně v pořádku.
Wonka
- Hodnocení na ČSFD: 72 %
- USA, 2023, 116 min
Příběh mladého Willyho Wonky, který navzdory překážkám, chamtivosti i mocnému cukrářskému kartelu vytrvale bojuje za svůj sen otevřít vlastní čokoládovnu, je plný fantazie, humoru a vynalézavosti.
O Vánocích, kdy se věří na zázraky a sladkosti mizí rychleji než dárky pod stromkem, je tenhle film ideální volbou. Připomíná, že sny se plní těm, kdo se jich opravdu drží.
Tučňáci z Madagaskaru
- Hodnocení na ČSFD: 68 %
- USA, 2014, 90 min
Tučňáci z Madagaskaru se z vedlejších postav stávají hlavními hrdiny animované komedie, která sází na špionážní zápletku, humor a sehraný tým čtyř agentů. Skipper, Kowalski, Rico a Vojín se postaví nebezpečnému padouchovi. Ideální rodinná podívaná pro sváteční dny, kdy potřebujete záchranu před melancholií z příliš velkého množství snězeného cukroví.
Nekonečný příběh
- Hodnocení na ČSFD: 85 %
- Západní Německo / USA, 1984, 94 min
Malý Bastien se během čtení tajemné knihy stává součástí říše Fantazie, světa, který mizí, když lidé přestanou snít. Film Wolfganga Petersena z roku 1984 okouzluje i po letech propracovanými triky, silným příběhem a připomínkou, že fantazie není únik, ale způsob, jak se vyrovnat se světem. Ideální volba na zimní večer, kdy potřebujete na chvíli zmizet jinam, bez nutnosti hledat pas.
Pelíšky
- Hodnocení na ČSFD: 91 %
- Česko, 1999, 116 min
Rodinná vánoční klasika, kterou není třeba dlouze představovat. A pokud Pelíšky nestihnete na Štědrý den v televizi, můžete si je pustit kdykoli na HBO Max. S jemnou ironií a nezaměnitelným humorem zachycuje střet tří generací na konci šedesátých let.
Tři bratři
- Hodnocení na ČSFD: 53 %
- Česko / Dánsko, 2014, 87 min
Tři sourozenci se vydávají do světa, aby si našli nevěsty. Čeká je spousta nástrah, kouzelných setkání a samozřejmě i láska. Scénář Zdeňka Svěráka a hudba Jaroslava Uhlíře dělají z tohoto filmu příjemnou volbu pro celou rodinu. Ideálně se zabalenou dekou a miskou cukroví.
Anděl Páně 1 a 2
Klasika, která o Vánocích nemůže chybět. Oba díly Anděla Páně přinášejí laskavý humor, andělskou nešikovnost a pořádnou dávku nebeské (i pozemské) moudrosti. Pohádky připomínají, že i když jsme občas jako andělé, co ztratili mapu, s trochou přátelství, lásky a odpuštění se vždycky dá najít cesta zpátky, nahoru i k sobě.
Maraton: Harry Potter, Pán prstenů a Hobit
Kdy jindy si dopřát filmový maraton plný magie, přátelství a odvahy než právě o Vánocích? Harry Potter, Pán prstenů i Hobit vás zavedou do světů, kde hrdinové nikdy neztratí víru, i když čelí drakům, Temnému pánovi nebo hodinám beze spánku. Nasaďte si teplé ponožky, připravte cukroví, zalijte si hrnek oblíbeného nápoje a nechte se unést epickým dobrodružstvím. Vánoce jsou ideální čas na to, zpomalit a ztratit se v příbězích, které nikdy nezestárnou.