PRVNÍ DOJMY: Co až tvé nahé fotky uvidí mamka? I herečky V síti pláčou

Pravda, policie si podle tvůrců vyžádala natočený materiál až po zveřejnění první ukázky, ale podstatné je, že to udělala a že už zahájila trestní stíhání. Neboť to, co muži ukazují, posílají a navrhují herečkám v rolích dvanáctiletých školaček, nutně otřese každým, od filmařů samých až po diváky.

Dokument V síti zosobňuje výjimku, kdy jsou falešné volavky, skryté kamery i mikrofony, tedy postupy, jejichž použití se mimo zákonné povolení může jevit sporné, zcela namístě.

Zvláště když dojde na vydírání dětí - Jestli neuděláš, co chci, zveřejním tvoje nahé fotky, co tomu asi řekne mamka?

Projekt si navíc hlídá přípustné mantinely, i do kin půjdou od 27. února dvě verze. Tvrdší čili přístupná až od patnácti let, která by měla zamávat zejména s rodiči, a měkčí určená pro školy, sloužící hlavně jako varování dětem.

S premiérou filmu vychází též kniha, v níž se vedle odborníků vyjadřují rovněž oběti i predátoři; taky žádná procházka růžovým sadem.

V neposlední řadě dokument V síti stvrzuje heslo Náhoda přeje připraveným. Počínaje bezděčnou, leč adresnou psí loužičkou přes nečekaný závan až dojemné naděje normálnosti v žumpě hnusu po skutečnost, že členka štábu jednoho z predátorů na monitoru pozná - a co je zač, to Hollywood nevymyslí.

Nechybí ani šibeniční humor, naopak schází jediný podstatný hlas: zástupců využitých internetových platforem. Že sociální sítě sexuální lovce dětí přehlížejí či neregulují, aby nepřišly o zákazníky a zisk z reklamy, nadhodí jen právník. Byť odpověď si lze představit - Internet je svobodný, odpovědnost mají rodiče.