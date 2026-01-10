Kvíz:
Doktor Král i četník Arazím. Jak dobře znáte role Tomáše Töpfera?
10. ledna 2026
Pětasedmdesáté narozeniny slaví oblíbený filmový, televizní i divadelní herec, režisér a scenárista Tomáš Töpfer. Výčet jeho rolí je značný a obsahuje mnohem více položek než jen strážmistra Arazíma v Četnických humoreskách, doktora Krále v Životu na zámku nebo rovněž lékaře Sahuláka v Básnících. Pojďme si v následujícím kvízu připomenout i jeho další úlohy.
