Kvíz:
Do obráceného světa a zpět. Patříte mezi fanoušky seriálu Stranger Things?
26. prosince 2025
Ostře sledovaný seriálový fenomén Stranger Things spěje do finále, které snad nemůže být jiné než grandiózní. S ničím menším se početný fanouškovský tábor nesmíří. Další tři díly jako příprava na poslední epizodu jsou venku, což je ideální příležitost si prostřednictvím kvízu prověřit znalosti dosavadních sérií.
