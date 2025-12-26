Kvíz:

Do obráceného světa a zpět. Patříte mezi fanoušky seriálu Stranger Things?

26. prosince 2025

Ostře sledovaný seriálový fenomén Stranger Things spěje do finále, které snad nemůže být jiné než grandiózní. S ničím menším se početný fanouškovský tábor nesmíří. Další tři díly jako příprava na poslední epizodu jsou venku, což je ideální příležitost si prostřednictvím kvízu prověřit znalosti dosavadních sérií.

Otázka 1/10

Na úvod něco na rozehřátí. Pod seriálem Stranger Things je podepsaná bratrská dvojice s křestními jmény Matt a Ross. Jak zní jejích příjmení?

