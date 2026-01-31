RECENZE: Když „starý cynik a prasák“ Houellebecq píše o lásce, je z toho zážitek
Až překvapivě citlivým tématem zaujal před čtyřmi lety francouzský spisovatel Michel Houellebecq ve svém dosud (a možná definitivně) posledním románu Zničit. Popisuje v něm totiž sílu lásky a její nečekanou obnovu mezi dvěma okoralými, už téměř odloučenými manželi. Silný cit je v kontrastu s hrozbou blížící se smrti, což vytváří zneklidňující, ovšem ve finále až neuvěřitelně romantický dojem.
V kontextu předchozí tvorby tohoto „starého prasáka a cynika“ se takové vyznění románu zdálo až neuvěřitelně kontemplativní a smířlivé.
|
RECENZE: Starý cynik a „prasák“ Houellebecq zase překvapil. Láskou k rodině
V pražském divadle Komedie se pro adaptaci zdánlivě těžké předlohy rozhodl režisér Tomáš Ráliš. Houellebecqův román totiž od prvních stránek uvrhne do zcela jiné situace, než popisujeme v úvodu.
Čtenář a nyní i divák sleduje čerstvého padesátníka Paula na jeho kariérním vrcholu: je totiž tajemníkem i blízkým přítelem francouzského ministra hospodářství, který má našlápnuto k vítězství v prezidentských volbách.
Situaci však komplikují záhadné celosvětové kyberútoky a deepfake videa se zcela nepochopitelnou motivací rafinovaných útočníků.
Po osobní stránce pak Paulovi život neulehčuje těžká zdravotní situace otce, která donutí jeho a dva sourozence po čase sdílet své zcela rozdílné osudy.
|
RECENZE: Co udělá kaviárový levičák, když mu ulepený nihilista kálí za stanem?
Spisovatel zde s obvyklou brilancí jakoby mimoděk seznamuje se společenskou situací francouzského venkova, stavem zdravotnictví, problematikou nejvyšší politiky a prací takzvaných spin doctorů.
Režisér Ráliš v Komedii ukázal, jak dokáže být tak komplikovaný text skvěle dramatický. Výměny mezi Paulem (Jan Hájek) a ministrem (Tomáš Pavelka) diváka vtáhnou od prvních minut, stejně tak jako škorpení se sourozenci (Gabriela Míčová, Michal Lurie) a jejich odlišnými partnery (Radim Kalvoda, Petra Tenorová).
Tvůrcům se povedlo hutný text citlivě proškrtat, aby nic důležitého neuniklo. Herci zde vedle svých hlavních rolí zastávají i všechny vedlejší, což může být pro diváka neznalého předlohy trochu komplikace.
|
RECENZE: Serotonin a smutek dnešního cynika. V MeetFactory padli se ctí
Pokud však bude plně soustředěný, tak si bez problému vychutná jízlivé výměny, vypointované komentáře a uštěpačné poznámky, kterými skvělý pozorovatel Houellebecq své dílo standardně protkává.
Zničit
Městská divadla pražská
premiéra 24. ledna 2026 (Komedie)
režie: Tomáš Ráliš
hrají: Jan Hájek, Nina Horáková, Gabriela Míčová, Radim Kalvoda, Petra Tenorová, Tomáš Pavelka, Michal Lurie
Chytrému textu vedle citlivé adaptace pomáhají i herecké výkony. V čele s Janem Hájkem, který si Houellebecqova hrdinu zahrál už v adaptaci předchozího románu Serotonin v MeetFactory. Stává se tedy na českých jevištích spisovatelovým předobrazem; dokonce možná více než Miloslav König, který jej vysloveně ztvárňuje na Zábradlí ve Veřejných nepřátelích.
Román Zničit svým čtenářům chystá malou past, závěrečným důrazem na obnovu lásky a smíření se smrtí však Houellebecq své dílo pomyslně a až překvapivě smířlivě korunuje.
V divadle je to úplně stejně, takže druhá polovina možná diváka nevtáhne tak jako ta první. I tak se ale v Komedii podařilo dílo, které lze důstojně postavit vedle předlohy.
Tipy z televizního programu
Recenze: Harry Potter a Fénixův řád 60 %, Elysium 80 %, Aneta 50 %, Líbáš jako Bůh 50 %, Ex Machina 70 %, 300: Bitva u Thermopyl 50 %, Nejhorší člověk na světě 65 %, Šakal 50 %
Zemřel Jiří Přibyl z Banjo Bandu. Díky němu jsem se mohl živit muzikou, truchlí Mládek
Zemřel někdejší člen legendárního Banjo Bandu Jiří Přibyl. O jeho úmrtí informoval na sociálních sítích jeho dlouholetý kolega zpěvák Ivan Mládek. Členem kapely byl Přibyl od roku 1970.
Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“
Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...
Odpad a zrada, psala kritika o Dědictví. Chytilová to však viděla dřív než ostatní
Jako výjimečný film se dostalo 33 let staré Dědictví Věry Chytilové znovu do kin. Když se však v prosinci roku 1992 objevil na plakátech kin nápis Dědictví aneb Kurvahošigutntág, způsobilo to malý...
Zemřela maminka Kevina ze Sám doma. Herečka Catherine O’Hara se dožila 71 let
Catherine O’Hara, známá díky svým rolím ve filmech Sám doma, Nejlepší show či seriálu Městečko Schitt’s Creek, zemřela v pátek ve svých 71 letech. O její smrti informoval bulvární serve TMZ a deník...
Baby už zase nebude sedět v koutě. Jennifer Greyová se vrátí v Hříšném tanci 2
Jennifer Greyová, která si v roce 1987 zahrála po boku Patricka Swayzeho ve filmu Hříšný tanec, se k roli Baby vrátí. Pokračování hitu, jenž celosvětově v kinech utržil přes dvě stě milionů dolarů,...
RECENZE: Když „starý cynik a prasák“ Houellebecq píše o lásce, je z toho zážitek
Poslední román francouzského skandalisty a předně skvělého spisovatele Michela Houellebecqa Zničit nyní zadaptovali v pražském divadle Komedie. Režisér Tomáš Ráliš si s náročným textem poradil skvěle...
Smolařka Eva Olmerová. Zažila vězení i útěk manžela, panáky pila i v nemocnici
Život zpěvačky Evy Olmerové asi nejlíp vystihuje aforismus: Jednou jsi dole, jednou nahoře. I když bylo okamžiků u dna v její kariéře podstatně víc než těch opačných. Říkalo se jí královna českého...
RECENZE: Jelen, na špínu jak řemen! Film o slavném mýdlu ukazuje absurditu dějin
Proslavilo je mýdlo s jelenem, tuk Ceres, kosmetika Elida. Ale zažili také válku, kdy bratranci museli bojovat proti sobě, odsun, znásilnění. Novinka kin Království mýdlových bublin, jež líčí barvité...
RECENZE: Prezident objevuje milost. Zase jednou je v kinech film, který má smysl
Vyžaduje od diváka naprosté soustředění, ale odměna stojí za to. Novinka scenáristy a režiséra Paola Sorrentina nazvaná Milost totiž spadá do stále vzácnější kategorie filmů obdařených chytrým mozkem...
TELEVIZIONÁŘ: Komiksový hrdina se v milostném dopisu směje Hollywoodu
Komiksový hrdina marvelovek nosící přezdívku Wonder Man se ve stejnojmenné osmidílné sérii, kterou nasazuje streamovací služba Disney+, představí v poněkud upravené podobě.
Zemřela maminka Kevina ze Sám doma. Herečka Catherine O’Hara se dožila 71 let
Catherine O’Hara, známá díky svým rolím ve filmech Sám doma, Nejlepší show či seriálu Městečko Schitt’s Creek, zemřela v pátek ve svých 71 letech. O její smrti informoval bulvární serve TMZ a deník...
Kupiče mám, pro obraz s Trumpem přijeli až z Kuvajtu. Ivan Mládek baví i jako malíř
„I svými obrazy se snažím především pobavit,“ říká hudební skladatel, textař, scenárista, hráč na banjo a zpěvák Ivan Mládek. Jeho písničky zná v Česku asi každý. Hit Jožin z bažin prorazil...
Legendárnímu brněnskému klubu zbývají poslední dny, na podzim bude k nepoznání
Hudební klub Šelepka, jak ho během 55 let znaly generace Brňanů, brzy nenávratně zmizí. Do budovy, v níž se psala historie místního bigbítu, se v nejbližších dnech zakousnou bagry a těžká technika....
Květinářství z Bohušova Dědictví mělo kvůli stavbařům zmizet, situace se ale změnila
Téměř čtyři desetiletí chodí lidé v centru Brna kolem budky s prodejnou květin. V létě to vypadalo, že stánek, u něhož Bolek Polívka ve slavném filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág potkal Karla...
RECENZE: Dá se člověku, té sadistické obludě, odpustit? ptá se Fílův román
Ivan Fíla je zapsaný v české literatuře jako pozdní debutant. První román vydal teprve před osmi lety, dva roky po své šedesátce. Před tím fotil a točil filmy, hlavně dokumenty. Nedávno vydal román...
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...
RECENZE: Když je Princezna stokrát jinak, rýsují se nám letos Vánoce plné reklam
Mnoho princezen, divákova smrt. Tak by se dalo přísloví o psech a zajíci přetvořit pro charakteristiku napohled líbivé, ale seriálově rozvleklé novinky kin Princezna stokrát jinak. Dvě hodiny je...
Show Lucie Výborné, nebo Kotkovi Zrádci? Hlasujte v Televizních cenách iDNES.cz
Hlasování v již 11. ročníku Televizních cen iDNES.cz pokračuje. Kdo získá cenu pro nejlepší český či zahraniční seriál, dokument či zábavní pořad, opět můžete rozhodnout vy, čtenáři iDNES.cz,...