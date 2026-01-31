RECENZE: Když „starý cynik a prasák“ Houellebecq píše o lásce, je z toho zážitek

Tomáš Šťástka
  16:30
Poslední román francouzského skandalisty a předně skvělého spisovatele Michela Houellebecqa Zničit nyní zadaptovali v pražském divadle Komedie. Režisér Tomáš Ráliš si s náročným textem poradil skvěle a nabízí divákům chytré a působivé divadlo. V hlavních rolích okoralých manželů, kteří k sobě opět hledají cestu, zaujmou Jan Hájek a Nina Horáková.
Až překvapivě citlivým tématem zaujal před čtyřmi lety francouzský spisovatel Michel Houellebecq ve svém dosud (a možná definitivně) posledním románu Zničit. Popisuje v něm totiž sílu lásky a její nečekanou obnovu mezi dvěma okoralými, už téměř odloučenými manželi. Silný cit je v kontrastu s hrozbou blížící se smrti, což vytváří zneklidňující, ovšem ve finále až neuvěřitelně romantický dojem.

V kontextu předchozí tvorby tohoto „starého prasáka a cynika“ se takové vyznění románu zdálo až neuvěřitelně kontemplativní a smířlivé.

RECENZE: Starý cynik a „prasák“ Houellebecq zase překvapil. Láskou k rodině

V pražském divadle Komedie se pro adaptaci zdánlivě těžké předlohy rozhodl režisér Tomáš Ráliš. Houellebecqův román totiž od prvních stránek uvrhne do zcela jiné situace, než popisujeme v úvodu.

Čtenář a nyní i divák sleduje čerstvého padesátníka Paula na jeho kariérním vrcholu: je totiž tajemníkem i blízkým přítelem francouzského ministra hospodářství, který má našlápnuto k vítězství v prezidentských volbách.

Situaci však komplikují záhadné celosvětové kyberútoky a deepfake videa se zcela nepochopitelnou motivací rafinovaných útočníků.

Po osobní stránce pak Paulovi život neulehčuje těžká zdravotní situace otce, která donutí jeho a dva sourozence po čase sdílet své zcela rozdílné osudy.

RECENZE: Co udělá kaviárový levičák, když mu ulepený nihilista kálí za stanem?

Spisovatel zde s obvyklou brilancí jakoby mimoděk seznamuje se společenskou situací francouzského venkova, stavem zdravotnictví, problematikou nejvyšší politiky a prací takzvaných spin doctorů.

Režisér Ráliš v Komedii ukázal, jak dokáže být tak komplikovaný text skvěle dramatický. Výměny mezi Paulem (Jan Hájek) a ministrem (Tomáš Pavelka) diváka vtáhnou od prvních minut, stejně tak jako škorpení se sourozenci (Gabriela Míčová, Michal Lurie) a jejich odlišnými partnery (Radim Kalvoda, Petra Tenorová).

Tvůrcům se povedlo hutný text citlivě proškrtat, aby nic důležitého neuniklo. Herci zde vedle svých hlavních rolí zastávají i všechny vedlejší, což může být pro diváka neznalého předlohy trochu komplikace.

RECENZE: Serotonin a smutek dnešního cynika. V MeetFactory padli se ctí

Pokud však bude plně soustředěný, tak si bez problému vychutná jízlivé výměny, vypointované komentáře a uštěpačné poznámky, kterými skvělý pozorovatel Houellebecq své dílo standardně protkává.

Zničit

85 %

Městská divadla pražská

premiéra 24. ledna 2026 (Komedie)

režie: Tomáš Ráliš

hrají: Jan Hájek, Nina Horáková, Gabriela Míčová, Radim Kalvoda, Petra Tenorová, Tomáš Pavelka, Michal Lurie

Chytrému textu vedle citlivé adaptace pomáhají i herecké výkony. V čele s Janem Hájkem, který si Houellebecqova hrdinu zahrál už v adaptaci předchozího románu Serotonin v MeetFactory. Stává se tedy na českých jevištích spisovatelovým předobrazem; dokonce možná více než Miloslav König, který jej vysloveně ztvárňuje na Zábradlí ve Veřejných nepřátelích.

Román Zničit svým čtenářům chystá malou past, závěrečným důrazem na obnovu lásky a smíření se smrtí však Houellebecq své dílo pomyslně a až překvapivě smířlivě korunuje.

V divadle je to úplně stejně, takže druhá polovina možná diváka nevtáhne tak jako ta první. I tak se ale v Komedii podařilo dílo, které lze důstojně postavit vedle předlohy.

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

RECENZE: Když „starý cynik a prasák" Houellebecq píše o lásce, je z toho zážitek

RECENZE: Dá se člověku, té sadistické obludě, odpustit? ptá se Fílův román

Scenárista, režisér a spisovatel Ivan Fíla vydává nový historický román Tisíc...

Ivan Fíla je zapsaný v české literatuře jako pozdní debutant. První román vydal teprve před osmi lety, dva roky po své šedesátce. Před tím fotil a točil filmy, hlavně dokumenty. Nedávno vydal román...

30. ledna 2026  15:15

