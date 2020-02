Brouskův Sancho Panza našel inspiraci v ostravském romském klanu

Bývalo jeden čas tradicí, že režisér Martin Čičvák uvedl každou sezonu v Divadle na Vinohradech inscenaci s Ondřejem Brouskem v hlavní roli. Postupně se tak v repertoáru pražské scény vystřídaly kusy Andorra, Amadeus, Caligula a Peer Gynt.

V pátek zde má premiéru Zmoudření Dona Quijota, kam režisér Čičvák „svého“ Brouska opět obsadil. Navazuje tedy po čase novinka nějak na předchozí čtveřici? „Myslím, že ani ne. Je to ostatně první česká hra, kterou Martin Čičvák na Vinohradech dělá,“ zamýšlí se sám herec.



„Ale stále jde o podobný styl práce a inscenace bude mít podobně současné vyznění jako ty předchozí,“ dodává k inscenaci hry, kterou Viktor Dyk napsal na základě legendárního díla Miguela de Cervantese.

„Ten příběh je všeobecně známý, Viktor Dyk si s ním jen pohrává. Spíše než o boji s větrnými mlýny, které jsou zmíněny jen v jedné větě, se mluví o tom, zda je správné vidět svět skutečně, jaký je – bez pozlátek a beze snů –, nebo se naopak nechat unášet fantazií a věřit ideálům,“ shrnuje Brousek děj Dykova díla.

Dramaturg Jan Vedral prý sto let starou hru zkrátil asi o čtvrtinu. „A dále o jazykové archaismy. Inscenace nebude moc dlouhá, stěsnali jsme čtyři první dějství do první půlky. Poslední, páté dějství, které se nazývá právě Zmoudření Dona Quijota, je naopak celá druhá půlka. Takhle se to nikdy nedělalo, ale pro náš inscenační klíč to má svoji logiku,“ naznačuje Brousek.

Donem Quijotem bude Tomáš Pavelka, Brousek se objeví v roli Sancha Panzy. „Ptal jsem se, proč jsem do něj obsazen já, a režisér mi řekl, že umím nejlépe napodobit ostravský romský akcent,“ směje se herec. „Ale ne, o akcent nejde, spíše bude tomuto ostravskému klanu moje postava blízká v myšlení,“ upřesňuje.

Brousek je zároveň autorem hudby. „V první polovině zní spíše orchestrální, se sbory, jsme totiž ve světě Quijotových představ. V té druhé naopak nic orchestrálního neočekávejte, tam jsme v realitě a Quijote moudří,“ naznačuje k hudební složce inscenace.

Čičvákovy kusy zdobí i výrazná vizuální složka. „Na scéně se nafukují monumentální objekty, ale nebudu nic prozrazovat. Scéna opět hovoří za vše. Můžeme se k ní ‚upínat‘ vzhledem k situacím a příběhu a dává to svůj smysl,“ pochvaluje si herec. Scénu opět chystá Tom Ciller.

Vedle Brouska a Pavelky se diváci mohou těšit na Aleše Procházku, Otakara Brouska, Naďu Konvalinkovou či Andreu Černou.